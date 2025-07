Osimhen, non sarà Juve: perché Comolli lo ha mollato tra dubbi e rischi

Il mercato dei grandi bomber sta cominciando a decollare, anche se finora la Juve non è rimasta coinvolta dai vorticosi movimenti in ascesa. In compenso i vecchi obiettivi si stanno accasando tutti: fa rumore, per le cifre iperboliche ma pure per la destinazione, il passaggio imminente di Mateo Retegui all’Al Qadsiah per una settantina di milioni che verranno versati nelle casse dell’Atalanta, club che compra bene e vende meglio. Viktor Gyokeres non ha ancora trovato una nuova casa, ma ha già detto allo Sporting Lisbona che non resterà in Portogallo e l’Arsenal sta da giorni trattando per trovare una soluzione in grado di accontentare tutti. E poi c’è l’altro Victor, ovvero Osimhen, a lungo l’oggetto del desiderio della Juventus: con Giuntoli al comando delle operazioni, ma anche senza l’ex dt. Perché pure il dg Comolli ha cercato di sondare il terreno, specialmente con l’entourage dell’attaccante e poi, a un certo punto, ha deciso di togliere il piede dal pedale dell’acceleratore.