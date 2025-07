Kean, irrompe l'Al Hilal! Inzaghi vuole una super squadra, dopo Retegui un altro 9 Italia in Arabia?

Kean tra Inzaghi e rinnovo

L'ex tecnico dell'Inter punta sull'ex Juve, rinato sotto la gestione di Palladino in viola e diventato oggetto di desiderio anche del Napoli di Antonio Conte. Il vantaggio del club arabo è quello di avere la disponibilità di poter raggiungere i 52 milioni della clausola di Moise e di poter offrire al calciatore un contratto fino al 2029 da 20 milioni, stessa durata e cifra accettata da Retegui. Simone Inzaghi ha contattato l'attaccante della Nazionale per convincerlo a passare nel campionato saudita, intanto la Fiorentina, ora sotto le direttive di Pioli, ha messo sul tavolo la proposta di rinnovo, con raddoppio dell'ingaggio, per provare a trattenerlo a Firenze.