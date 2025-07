Osimhen, rilancio Galatasaray ma De Laurentiis non molla. Napoli, Chiesa se salta Ndoye

La trattativa tra Napoli e Galatasaray per la cessione di Victor Osihmen assomiglia sempre più alla saga de “La storia infinita”. Dopo giorni di incontri milanesi e contrattazioni, infatti, non c’è ancora l’accordo definitivo tra le parti. Servono 75 milioni in 2 rate con tanto di garanzie bancarie per ottenere il via libera del presidente De Laurentiis alla vendita del goleador nigeriano, che ha ribadito più volte di voler tornare al Gala (che ha rilanciato nella notte mettendo sul piatto 75 milioni complessivi con 40 garantiti subito). Previsti nuovi contatti nella giornata di oggi per provare ad arrivare a un’intesa definitiva. I denari provenienti dalla cessione di Osimhen permetterebbero ai Campioni d’Italia di andare all’assalto di Darwin Nunez (Liverpool), altrimenti il Napoli ripiegherà sul piano B Lorenzo Lucca (Udinese), sul quale è in pressing pure l’ Atalanta alla ricerca dell’erede di Retegui. Il Napoli poi aspetta lunedì Noa Lang (PSV) per le visite mediche a Villa Stuart. Un appuntamento che gli azzurri vorrebbero allargare a Beukema: affare in dirittura d’arrivo col Bologna. Continua poi il pressing degli azzurri per il terzino Sanchez (Siviglia); mentre settimana prossima il ds Manna tornerà alla carica per Ndoye anche se il Bologna fa muro e chiede 45 milioni. Occhio quindi come soluzioni alternative a Zaccagni (Lazio) e Chiesa (Liverpool).

Pioli Day alla Fiorentina. E Kean...

Previsto per domani il Stefano Pioli Day alla Fiorentina: subito in agenda una riunione per attuare le strategie di mercato. A partire dal futuro di Moise Kean, che la Viola vuole blindare fino al 2030 con aumento dell’ingaggio a 4,5 milioni a stagione. La palla passa ora all’attaccante che ha ricevuto una ricca offerta da parte dell’Al Hilal (quadriennale da 20 milioni annui). Ore calde visto che la clausola rescissoria (52 milioni) dell’ex Juve scade martedì. La Fiorentina segue Zanoli, lavora al rinnovo di Mandragora fino al 2028 con opzione per il 2029 e ha messo in uscita Beltran: al suo posto può arrivare Sebastiano Esposito (Inter), sul quale però c’è in grande pressing pure il Cagliari. Passi avanti della Roma per la chiusura di due acquisti: appaiono in dirittura d’arrivo le trattative per il terzino destro Wesley (Flamengo) e la punta Ferguson (Brighton); mentre il Palmeiras ha detto no per Rios. Così i giallorossi per la mediana hanno virato su El Aynaoui del Lens: pronto un quinquennale per il marocchino. Sportiello (Milan) verso il ritorno all’Atalanta. Tentativo del Bologna per Pessina (Monza).

Nzola piace al Pisa, Lecce su Perez

Il Parma non molla la presa per Liberali (Milan). Nzola (Fiorentina) piace al Pisa. Dopo Floriani Mussolini (Lazio) la Cremonese avanza per due pupilli di Nicola: i centrocampisti Grassi e Maleh, entrambi allenati dal tecnico grigiorosso a Empoli due anni fa. Piotrowski (Ludogorets) si avvicina all’Udinese che punta Kjerrumgaard (Odense): in uscita invece Sanchez, che appare ormai in rottura totale col club friulano. Infine il Lecce è in trattativa per Perez (Curico Unido) e resta vigile su Mihaila (Parma).