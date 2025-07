Juve Next Gen, fatta per una nuova cessione: Compagnon passa al Venezia

La Juventus Next Gen continua a lavorare sulle uscite e nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità del passaggio di Mattia Compagnon al Venezia . I lagunari si sono assicurati le prestazioni del giovane calciatore con la formula del prestito per il prossimo anno. Previsto anche il diritto di riscatto a determinate condizioni.

Juve, Compagnon al Venezia: le parole

Il giocatore ha espresso grande soddisfazione per questo trasferimento che gli garantirà più minutaggio: "Sono estremamente felice di essere approdato al Venezia. Fin dal primo momento ho trovato grande sintonia con il Direttore Antonelli, che mi ha illustrato un progetto tecnico ambizioso e di grande valore. Indossare la maglia del Venezia rappresenta un onore: è una maglia importante, che cercherò di onorare ogni giorno con impegno e dedizione. Inoltre, ha influito positivamente sulla mia scelta anche la decisione del Club di puntare su un allenatore come Stroppa, un tecnico di grande esperienza e idee chiare. Colgo l’occasione per salutare i nostri tifosi: non vedo l’ora di sentirli al nostro fianco, al Penzo".

Venezia, ecco Compagnon dalla Juve: il comunicato ufficiale

A ufficializzare il trasferimento è stato il Venezia con un comunicato ufficiale che recita quanto segue: "Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo con Juventus FC per l'acquisizione a titolo temporaneo fino al termine della stagione 25/26, con obbligo di riscatto a determinate condizioni, del centrocampista Mattia Compagnon. Cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, classe 2001, Compagnon si trasferisce nel 2020 in prestito al Potenza, dove colleziona 13 presenze, 1 gol e 3 assist tra campionato e Coppa Italia di Serie C. Nell’estate del 2021 viene acquistato dalla Juventus, con cui disputa tre campionati di Serie C con la formazione bianconera “Next Gen”, totalizzando 76 presenze, 17 reti e 5 assist. Nelle stagioni 2023/24 e 2024/25 veste le maglie di Feralpisalò e Catanzaro in Serie B, collezionando complessivamente 53 presenze e 7 reti tra campionato e Coppa Italia. Benvenuto in arancioneroverde, Mattia".