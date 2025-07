Vlahovic, ora la Juve mette fretta a Ristic: l'ultimo obiettivo rimasto

È diventata a tutti gli effetti una telenovela, e nemmeno di quelle argentine, con pathos e suspance, colpi di scena e tradimenti. No - o almeno non adesso -, non si registrano movimenti sospetti sul fronte Vlahovic . Anzi: è proprio lo stallo a infastidire. Sia una parte, sia l’altra. Nonostante i contatti e i viaggi - Ristic è stato sì avvistato in Italia nei giorni scorsi, ma non a Torino, e nemmeno con Comolli -, le possibilità messe sul piatto e lo stesso piatto che però resta vuoto, da riempire quanto prima almeno con una direzione. Nel frattempo, anche ieri è andato in scena un contatto tra l’entourage di Dusan e il club bianconero: ma è stato giusto un check. Un riaggiornarsi alla prossima settimana, quando tra le manovre interne bianconere e un po’ di priorità possibilmente smaltite, allora ci sarà nuovamente spazio per parlare del centravanti e del contorno che compone la sua storia. Finita, ormai, quella con la Juventus . E a ribadirlo ci pensa il flusso di alternative ormai condiviso tra le parti .

Vlahovic out, pro e contro

La prima resta la più complicata, però non per questo da escludere a priori: si tratta della risoluzione contrattuale caldeggiata dagli agenti dell’attaccante, che partirebbe ugualmente dalla richiesta dell’intero salario da colmare, salvo quindi scegliere l’offerta migliore per sé. Punto a favore: la trattativa potrebbe essere veloce. Punto a sfavore: potrebbe anche essere dolorosissima per i bianconeri, specialmente nel caso in cui ad approfittarne dovesse essere un club italiano, magari concorrente storico. Non c’è stata alcuna apertura, ad ogni modo, da parte del club. Anzi, si è piuttosto caldeggiata la pista della buonuscita, poiché rappresenterebbe alla perfezione un compromesso di buonsenso da ambo i lati. DV9 avrebbe infatti la possibilità di abbassare le pretese e dunque di attirare più squadre ritenute alla sua altezza. La Juve andrebbe a contenere le perdite a una decina di milioni circa. Come? L’incastro sarebbe pressoché questo qui: la richiesta bianconera non andrebbe oltre i 20-25 milioni di euro per il cartellino, con nessuna barricata o preferenza da parte della società sulla squadra con cui costruire la cessione. Incassata - eventualmente - la cifra, a quel punto il club potrebbe chiudere il contenzioso con Dusan accontentandolo sull’assegno finale da versare, che da iniziale pretesa è intorno ai 5 milioni per il giocatore e altrettanti per l’agente.

Cercasi soluzione per Vlahovic

A proposito di Ristic: al procuratore è stato chiesto di trovare una soluzione, cioè una squadra, in tempi piuttosto rapidi, così da accelerare in quella direzione ed evitare un’attesa che potrebbe incrinare ulteriormente i rapporti. Rispetto solo a qualche giorno fa, la posizione del centravanti si è comunque ammorbidita e non c’è più il sentore che possa opporre resistenza all’addio o addirittura isolarsi, chiudendo le porte persino alla discussione relativa alla sua posizione. Su quest’ultima, ecco, Igor Tudor non ha particolari dubbi: il numero 9, finché sarà alla Continassa, sarà trattato come un giocatore bianconero e ad oggi non c’è la sensazione che possa prendere immediatamente una strada diversa rispetto ai compagni, dunque iniziare gli allenamenti sul campo due della Continassa, quello destinato agli epurati in attesa di sistemazione.

Trattasi di sensazioni, appunto. Impossibili da tramutare oggi in certezze: queste si avranno soltanto nelle prossime settimane, durante le quali i contatti tra le parti saranno più vivi, più accesi, e - si augurano, tutti - con più opzioni sul tavolo. Nel frattempo, una telefonata non allunga la vita, ma nemmeno la accorcia: semplicemente, ricorda a tutti quanto delicato sia questo passaggio, quello in cui i bianconeri si apprestano a cancellare il colpo che avrebbe dovuto cambiare la propria storia, e che invece rischia di rallentare l’inizio di una nuova.

