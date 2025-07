Emarginato, insostituibile, ceduto per forza: Costa lascia la Juve ed è plusvalenza

Da emarginato a insostituibile. Da occasione di mercato ad ariete per favorire i futuri colpi in entrata dei bianconeri. Insomma, sei mesi tanto intensi quanto insoliti, in cui Alberto Costa si è rivelato tutto e il contrario di tutto . Un profilo sconosciuto, arrivato a gennaio - tra lo scetticismo generale di tifosi e addetti ai lavori - quando la Juventus si trovava agli albori di una vera e propria crisi esistenziale, che ha finito per inghiottire l’intero spogliatoio bianconero, già martoriato dai tanti infortuni stagionali. Servivano profili di esperienza, giocatori pronti e navigati che potessero prendere per mano i più giovani e reindirizzarli verso le floride praterie dell’Europa. Quella che conta. Invece, è arrivato Costa: 14 milioni di euro per un esterno portoghese di 22 anni, che vantava giusto una decina di presenze con la prima squadra del Vitoria Guimaraes . Da lì le prime panchine sotto la gestione di Motta - che tra l’altro l’aveva pure escluso dalla lista Uefa -. Un disco rotto nei suoi primi due mesi in bianconero. Poi l’arrivo di Tudor, a confermare il trend: Costa non era altro che un nome relegato ai margini della distinta.

Costa verso lo Sporting

Un sussurro pronunciato dallo speaker della Juve al momento della lettura delle formazioni, destinato - almeno sulla carta - a realizzarsi in prestito lontano da Torino. Poi la chance - per via dei vari ko nel reparto difensivo - offertagli da Tudor più per necessità che per scelta contro la Lazio, a cambiare ogni scenario. Una gara giocata con coraggio, intensità ed applicazione, per giunta in un ruolo mai interpretato prima in carriera: quello di braccetto destro nella difesa a tre. Da quel momento in poi, Tudor non ha mai più rinunciato a lui, schierandolo sempre sulla corsia di destra nelle ultime uscite di campionato e in tutte e quattro le gare del Mondiale per Club. Una sorpresa inattesa. Di certo, la più lieta della seconda parte di stagione della Juventus, con Timothy Weah - che a breve dovrebbe trasferisi al Marsiglia di De Zerbi - finito via via ai margini del progetto tecnico di Tudor. Fino ad arrivare all’offerta, a sorpresa, da parte dello Sporting Lisbona, deciso a riportarlo in patria. Al no iniziale da parte della Juventus, sono seguite una serie di riflessioni: i bianconeri, per iniziare a muoversi concretamente in entrata, dovranno prima chiudere una serie di cessioni.

I dettagli dell'operazione

E con le situazioni dei vari partenti - da Mbangula a Vlahovic, passando per Douglas Luiz e Nico Gonzalez - ancora in via di definizione, hanno scelto la strada forse più saggia, rinunciando a chi invece garantirebbe subito un’immissione di liquidità nelle casse societarie. Da qui la scelta di sedersi a un tavolo con lo Sporting per definire la cessione di Alberto Costa: ballano giusto un paio di milioni tra le richieste della Juventus, che lo valuta tra i 18 e i 20, e quelle dei portoghesi. Insomma, nulla che possa frenare una trattativa a millimetri dal traguardo finale. Lo Sporting, tra l’altro, a breve dovrebbe salutare Gyokeres a fronte del pagamento di 73.5 milioni di euro da parte dell’Arsenal... La Juventus, considerando la clausola pattuita con il Vitoria Guimaraes a cui spetterà il 5% sulla futura rivendita, dovrebbe comunque registrare una piccola plusvalenza (all’incirca intorno ai 3 milioni). Questione di giorni, forse ore, e potrebbe arrivare l’ufficialità con la Juventus che, a quel punto, si troverebbe a dover ridisegnare da zero la corsia di destra.

