Vlahovic ospite sgradito, ma serve logica: l'ultima mossa Juve per il divorzio

TORINO - Non servono liti plateali o sgradevoli scaramucce per sancire il capolinea di un matrimonio: basta anche solo il suono sordo delle chiavi di casa poggiate sul tavolo. Un gesto freddo, meccanico, ma altrettanto eloquente. Ed è proprio così che si sta esaurendo, poco a poco, la storia d’amore tra Dusan Vlahovic e la Juventus . Il rapporto, ormai, è ai minimi storici. Nemmeno l’arrivo di Igor Tudor - in passato grande estimatore del serbo - ha riacceso la scintilla. Il Mondiale per Club, del resto, ne è stata la prova definitiva: minuti centellinati, sorrisi contratti, di facciata, a certificare una distanza più emotiva che fisica. Vlahovic non è più il centravanti della Juventus, ma uno sgradito ospite di passaggio. Il club si è attivato da mesi nella speranza di trovare un nuovo corteggiatore che liberi tutti dalla morsa dell’infelicità. Serve però tempo per schiarirsi le idee. Ed è per questo che alla Continassa, dove la Juve si ritroverà tra una settimana per il raduno post-vacanze, ci sarà anche lui. Presente, sì, ma con il cuore altrove. Come quei coniugi che, pur non parlandosi più, continuano a condividere il letto, in attesa di capire come presentare ai propri figli la verità.

Juve, ecco il piano per cedere Vlahovic

La Juve, infatti, non può permettersi il lusso di confinarlo ai margini della rosa. Non per pietà, ma per logica: una mossa del genere finirebbe per svalutare ulteriormente un asset già deprezzato. E allora lo tiene lì, in bella vista. L’addio resta per entrambi la miglior soluzione possibile. Anzitutto per i bianconeri, che oltre ad alleggerirsi economicamente - il serbo in stagione inciderà a bilancio per 43 milioni lordi - sono costretti a fare spazio per potersi tenere Kolo Muani. E un accordo per il divorzio, in realtà, è già stato formalizzato. La Juve, rigettate le richieste di Dusan per la risoluzione di contratto, ha stretto un accordo per salutarsi civilmente: di fronte a un’offerta di 25 milioni (cifra che permetterebbe alla Juventus di scongiurare l’ipotesi di una dolorosa minusvalenza), il club sarebbe disposto a cederne 5 al giocatore come buonuscita. Vlahovic ha accettato, a patto che il club in questione possa garantirgli un palcoscenico ambizioso. Niente Arabia o Turchia, dunque. Ci sarebbe il Milan di Allegri, ben lieto di riaccoglierlo sotto la sua gestione tecnica. Prima però i rossoneri dovranno chiudere una serie di colpi in altre zone del campo, su tutte la corsia sinistra, recentemente impoverita dalla cessione di Theo Hernandez.

Vlahovic blocca il passaggio di Kolo Muani alla Juve

Nel mentre la Juventus continua a trattare con il Psg per assicurarsi Kolo Muani anche nella prossima stagione. La distanza fra i club è la stessa degli ultimi mesi, e cioè sulla formula dell’accordo da imbastire. Comolli insiste per il prestito oneroso da 10 milioni con diritto di riscatto a 30; il Psg, invece, rimane inamovibile sull’obbligo. L’attaccante francese non rientra più nei piani di Luis Enrique, motivo per cui la società freme per cederlo a titolo definitivo nel minor tempo possibile. I bianconeri, al momento, non sono nelle condizioni economiche per concedersi mosse avventate. Fin quando non avranno la certezza che, in un modo o nell’altro, Dusan andrà via, non sarà possibile formalizzare un accordo con il Psg. O almeno, non alle condizioni dei parigini che hanno da poco iniziato a guardarsi intorno per trovare possibili acquirenti. Filtra comunque un cauto ottimismo tra le mura della Continassa così come negli uffici dell’entourage di Kolo: tutti sono convinti che, alla fine, si troverà un accordo che accontenti tutti. Probabile, però, che ciò avvenga sul gong di mercato, quando la Juventus potrebbe vedersi costretta a cedere Vlahovic al prezzo di saldo - esattamente come accaduto un anno fa per Federico Chiesa - e definire in extremis il passaggio del francese in bianconero.

