De Paul, addio all'Atletico Madrid: vola da Messi all'Inter Miami

Lionel Messi accoglie un altro caro amico nell' Inter Miami . Il centrocampista argentino Rodrigo De Paul , ex giocatore dell' Udinese dal 2016 al 2021, ha accettato i termini del contratto con il club della Florida, come riferisce l'Associated Press. Il 31enne lascerà l' Atlético Madrid , dove ha giocato per quattro anni, per la Major League Soccer con un contratto a breve termine che potrebbe potenzialmente portare a un accordo pluriennale.

Un nuovo innesto per l'Inter Miami

Sotto la gestione Simeone, De Paul è diventato un centrocampista completo, acquisendo grandi doti difensive, fisiche e tattiche, mantenendo quell'estro e quell'alto tasso tecnico che ha sempre avuto sin dai tempi dell'Udinese. A un anno dalla scadenza di contratto con i Colchoneros, il classe '94 si appresta a raggiungere il suo compagno di nazionale, assieme al quale ha vinto due volte la Copa America e un Mondiale. De Paul potrebbe indossare la maglia dell'Inter Miami in tempo per l'inizio della Coppa di Lega, prevista per la fine di questo mese. La data esatta del suo arrivo è incerta - fa sapere la fonte - perché la firma non è stata annunciata. L'accordo, in lavorazione da diverse settimane, arriva mentre sono ancora in corso le le trattative tra Messi e la società per un rinnovo del contratto che scade a fine dicembre. Il centrocampista si unirebbe ad altri veterani come Sergio Busquets (37 anni), Luis Suarez (38) e Jordi Alba (36), tutti ex compagni di squadra di Messi al Barcellona, che la Pulce ha ritrovato negli USA. Messi e l'Inter Miami arrivano da una stagione storica nel 2024, in cui hanno chiuso con il miglior record nella storia della MLS e la migliore percentuale di vittorie nella storia del campionato, salvo poi essere eliminati dai playoff della MLS. Si è fermata invece agli ottavi contro il PSG l'avventura nel Mondiale per club.