Un esterno tira l’altro in casa Toro. Dopo Cyrill Ngonge, i granata vogliono chiudere anche per l’altro mancino che fa impazzire Marco Baroni: Gaetano Oristanio, diventato il grande obiettivo per completare la coppia di ali offensive di piede sinistro. In giornata sono previsti nuovi contatti tra il Torino di Urbano Cairo e il Venezia, proprietari