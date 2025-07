Non solo Sancho: da Pogba a Ronaldo, la connessione Juve-United mai banale

Non solo Sancho, quanti intrecci tra Juve e United

La storia dell’asse Juve–United inizia davvero a farsi interessante nel 2012, quando un giovanissimo Paul Pogba lascia Manchester per accasarsi a Torino a parametro zero. Un colpo che cambia la traiettoria di entrambe le carriere: la Juve trova un pilastro per gli anni d’oro di Conte e poi di Allegri, mentre lo United si interroga su come abbia potuto perdere un talento del genere. Quattro anni più tardi, il percorso si inverte: Pogba torna in Inghilterra per la cifra record di 105 milioni di euro. Un affare da copertina, ma che non finisce lì: nel 2022, il francese torna infatti nuovamente a Torino, ancora a zero, nel segno di un cerchio che si chiude. Purtroppo nonostante le premesse l'esperienza è stata da incubo, tra problemi fisici e la squalifica per il caso doping.

Evra e Tevez, che impatto da Manchester a Torino

Non tutti i trasferimenti sull’asse Torino-Manchester hanno avuto la stessa risonanza economica, ma molti hanno inciso in maniera netta. Patrice Evra, ad esempio, arrivò alla Juventus nel 2014 per una cifra simbolica, poco più di 2 milioni di euro bonus inclusi. Con lui, la fascia sinistra bianconera guadagnò esperienza e carisma. Discorso analogo per Carlos Tevez, che approdò a Torino nel 2013 dopo un biennio complicato con il Manchester City. In quel caso, si trattava dell’altra sponda della città, ma la simbologia resta: anche lì, un calciatore di talento in cerca di rilancio ed un impatto devastante. Tevez fu protagonista assoluto di due Scudetti e della cavalcata europea che portò la Juve fino alla finale di Champions League di Berlino nel 2015.