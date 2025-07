Bernardeschi rischia la giocata: l'ex Juve al Bologna, il numero dice tutto

Federico Bernardeschi torna in Italia. Dopo aver indossato le maglie di Fiorentina e Juventus l'esperienza al Toronto , poi la rescissione del contratto col club di MLS . E ora? Ora il Bologna : prima le visite mediche e la firma sul contratto , ora l'annuncio ufficiale l'acquisto del classe 1994, che dunque sarà allenato da Vincenzo Italiano nella prossima stagione. Esperienza al Dall'Ara per Bernardeschi, che indosserà una maglia pesante nel club: l'ala infatti vestirà la 10 (già avuta alla Fiorentina prima di arrivare a Torino), che in passato fu il numero di calciatori del calibro di Roberto Baggio e di Giuseppe Signori.

Bernardeschi al Bologna, è ufficiale

Questo il comunicato con cui il club rossoblù ha annunciato l'acquisto: "Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Federico Bernardeschi. Classe 1994, è un mancino naturale con buona tecnica individuale, utilizzato in vari ruoli tra cui trequartista, ala ed esterno di centrocampo. Bravo nel dribbling, è un giocatore con qualità di controllo di palla e rapidità, dotato di un potente tiro da fuori, fra i più talentuosi della sua generazione. Nel suo palmares conta tre Campionati italiani, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. L’11 luglio 2021 con l’Italia vince i Campionati Europei battendo in finale l’Inghilterra ai calci di rigore".

Dalla Fiorentina alla Juve, poi il Toronto

Bernardeschi ha iniziato la sua esperienza da calciatore nell’Atletico Carrara, passando poi alla Polisportiva Ponzano e in seguito al settore giovanile della Fiorentina. Di lì il prestito al Crotone, in Serie B, nell'annata 2013/14 per accumulare esperienza, prima di tornare in quel di Firenze. Tre le stagioni vissute in viola, la migliore delle quali dal punto di vista dei gol è stata la 2016/17 con la maglia della Fiorentina, quando mette a segno 11 gol, attirando le attenzioni della Juventus.

Il trasferimento in bianconero per una cifra importantissima: all'ombra dell'Allianz Stadium vince sette titoli. Cinque stagioni alla Juve prima di trasferirsi al Toronto nel 2022: diventando il calciatore del club canadase ad aver segnato più reti in campionato, ben 25. Ora il ritorno in Italia, al Bologna, dove ritroverà Ciro Immobile con cui fu campione d'Europa con l'Italia nel 2021.