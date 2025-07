Juve ma davvero vuoi Hojlund? La stampa inglese lo stronca, il peggiore dello United

Una domanda più che lecita visto il rendimento delle ultime stagioni di Rasmus Hojlund con il Manchester United . E anche quella nuova non è cominciata al meglio perché i giornali inglesi lo hanno stroncato dopo l'amichevole contro il Leeds terminata 0-0. Il danese è entrato nei radar della Juventus , soprattutto qualora non dovesse concretizzarsi il ritorno di Kolo Muani . Proprio sotto questo punto di vista la distanza tra Psg e bianconeri per il francese è ancora importante, oltre alla situazione legata all'uscita di Vlahovic che al momento sta bloccando un po' il mercato. Per questo motivo ci sono da fare le opportune valutazioni, soprattutto sull'utilità dell'ex Atalanta alla luce delle sue prestazione con i Red Devils.

La situazione mercato della Juve in attacco

L'intrecco di mercato tra Juve, United e Psg è presto detto. I parigini vogliono una cessione a titolo definitivo di Kolo Muani per cercare di rientrare nella spesa di 100 milioni fatta al momento dell'acquisto. I bianconeri, però, sono fermi al prestito con diritto di riscatto. Nessuna garanzia, dunque, e per questo il club francese ha cercato di proporre l'attaccante alle big d'Europa, tra cui i Red Devils. Allo stesso tempo le ultime indiscrezioni parlano di una forte accelerata dello United per Viktor Gyokeres, che sembrava ormai promesso all'Arsenal. Da qui le voci su Hojlund in uscita, qualora appunto dovessero arrivare nuovi innesti in quel reparto, vista anche la considerazione da parte della società nei suoi confronti. Non è il centravanti ammirato nella stagione con l'Atalanta di Gasperini, dove comunque si stava costruendo un prospetto interessante per il futuro. La cessione in Premier League, per oltre 75 milioni di euro, non è stata la scelta migliore possibile perché, come spesso accade ai giocatori ceduti dalla Dea, il suo rendimento è calato vertiginosamente.

Le difficoltà di Hojlund allo United

L'approdo di Rasmus Hojlund al Manchester United non è stato affatto facile. Nonostante l'investimento importante, l'attaccante danese non ha mai convinto a pieno i tecnici dei Red Devils, trovando poche occasioni per esprimere il suo gioco. Prima sotto la guida di Erik ten Hag e successivamente con l'arrivo di Ruben Amorim, non ha mai trovato continuità. Un altro segnale della sua difficoltà è emerso durante l'ultima amichevole contro il Leeds, in cui ha deluso ampiamente, guadagnandosi un 4 in pagella da parte del Sun con una motivazione netta e chiarissima: "Un'altra prestazione anonima dell'attaccante in difficoltà". Nonostante la qualità che aveva mostrato con l'Atalanta, il salto in Premier League sembra essere stato troppo grande per lui, tanto da portare a grandi dubbi circa il suo reale valore.