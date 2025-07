Lookman, l'Inter offre e l'Atalanta fa muro: serve lo sforzo Oaktree

MILANO - È un mercato che vive di attese, quello dell’Inter. Se nel caso di Calhanoglu è il club nerazzurro ad aspettare che altri facciano la loro mossa, per arrivare ad Ademola Lookman, Marotta e Ausilio sono pronti a fare il passo decisivo. Per l’attaccante nigeriano il nero e l’azzurro restano i colori da vestire, anche ora che si sente pronto per salutare Bergamo, in un trasferimento monocromatico e con ben pochi chilometri da percorrere in direzione Milano, ma qualche miglio di trattativa ancora da compiere. Forte dell’accordo con il giocatore, a breve la dirigenza interista alzerà la posta con l’Atalanta, andando oltre i 40 milioni di euro messi sul piatto nelle fasi iniziali della negoziazione con i rappresentanti di Lookman. Difficile pensare, nonostante la volontà del diretto interessato e la promessa fattagli dai vertici della Dea un anno fa quando alla porta c’era il Paris Saint-Germain, che i Percassi possano stravolgere la propria politica. Specie dopo essere appena passati all’incasso con la cessione di Retegui in Arabia Saudita. Avvicinarsi a 50 milioni è necessario ed è una mossa attesa a breve, in una settimana cruciale per l’Inter e non solo per il raduno.