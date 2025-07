Rugani Ulisse, Juve Penelope: rifiuta tutto e Tudor ora ci pensa davvero

Chissà se Daniele Rugani si è ispirato al poema omerico dell’Odissea. Il centrale toscano, infatti, si sta comportando da novello Ulisse del ventunesimo secolo, tappandosi le orecchie dinanzi alle sirene sempre più forti e tentatrici che riecheggiano nei suoi confronti. In particolare sul difensore classe 1994 si registra il tentativo di seduzione da parte di due club di Serie A e uno straniero. Ma andiamo con ordine. Come l’eroe epico anche Rugani non vuole tradire la sua Signora. In questo caso al posto di Penelope c’è la Juventus a cui Daniele vuole restare fedele.

Tudor stima Rugani

Non a caso l’obiettivo dell’ex Empoli resta quello di strappare la conferma nella rosa bianconera. A differenza di quanto accaduto un anno fa di questi tempi quando Thiago Motta l’aveva, frettolosamente, messo alla porta, nonostante il rinnovo del contratto fino al 2027 siglato poche settimane prima. Incredibile ma vero. Stavolta le cose potrebbero andare in maniera diversa, visto che Igor Tudor stima Rugani e ne ha apprezzato le doti anche da uomo-spogliatoio sfoggiate durante il Mondiale per Club, oltre che il rendimento sul rettangolo verde. Motivo per cui in casa Juve sono in corso delle attente riflessioni sul futuro di Daniele, che potrebbe restare in rosa come quinto centrale. Il classico usato sicuro sinonimo di grande affidabilità e serietà: doti che in tanti hanno apprezzato in quasi un decennio da calciatore juventino. Tranne Motta, ma quella è un’altra storia anche se per Daniele la delusione è stata grande.

No a Porto, Genoa e Sassuolo

Rugani ora vuole dare il massimo per far proseguire la sua storia d’amore con la Vecchia Signora. Con buona pace di Farioli che dopo l’avventura all’Ajax l’avrebbe rivoluto con sé pure al Porto. In Italia, invece, ci sono Genoa (soprattutto) e Sassuolo in pressing. In particolare il Grifone è tornato alla carica nel fine settimana per rimpiazzare Bani destinato al Palermo per 2 milioni. Entrambe appaiono pronte a mettere sul piatto un contratto biennale per provare a convincere il numero 24 a lasciare la Continassa per provare a vivere una nuova sfida professionale. Niente da fare. Almeno per ora. Rugani ha occhi solo per la Juve. Ecco perché da oggi darà il massimo nel ritiro pre-campionato per tenersi stretta la maglia bianconera. Avanti tutta. Alla faccia del seducente canto delle sirene delle altre squadre. Assalti destinati ad andare a vuoto nella testa di Rugani, che ha le idee chiare. Chiamatelo pure Daniele alta fedeltà…

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE