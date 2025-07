Hancko-Al Nassr, affare saltato e il Feyenoord tuona: "Trattamento scandaloso"

Quello che sembrava un trasferimento fatto per Hancko si è trasformato in un vero e proprio caso internazionale tra il Feyenoord e l’ Al Nassr . Il difensore slovacco, pilastro della retroguardia olandese e oggetto del desiderio del club saudita in cui milita Cristiano Ronaldo, era pronto a iniziare una nuova avventura nella Saudi Pro League . Accordo raggiunto, saluti dati ai compagni e addio a Rotterdam: Hancko aveva fatto tutti i passi necessari per il grande salto. Tuttavia, a poche ore dalla sua ufficializzazione, il trasferimento si è incrinato in maniera clamorosa, degenerando in una situazione definita dalla dirigenza del Feyenoord come “scandalosa e senza precedenti”. L’episodio ha scatenato un'ondata di indignazione in Olanda, mettendo in discussione non solo le dinamiche dell'affare, ma anche l'affidabilità gestionale del club saudita. Il caso ha avuto ripercussioni immediate non solo per il diretto interessato, ma anche per le operazioni di mercato in corso del Feyenoord.

Umiliazione in Austria: il trattamento inaccettabile di Al Nassr

Il difensore slovacco, secondo quanto riportato da Voetbal International, si è recato in Austria per unirsi al ritiro dell’Al Nassr con l’aspettativa di essere accolto come nuovo acquisto. La realtà, invece, è stata diametralmente opposta: Hancko non è stato ricevuto da alcun membro del club, gli è stato negato l’accesso all’hotel della squadra e costretto a soggiornare in una struttura separata, lontano dai futuri compagni di squadra. Non solo: non gli è stato permesso nemmeno di allenarsi o partecipare ad alcuna attività sportiva, segno evidente che la sua presenza era tutt’altro che gradita.

L'accaduto ha lasciato attoniti sia il giocatore che la dirigenza del Feyenoord. Hancko aveva già consegnato le chiavi del suo appartamento a Rotterdam e salutato lo staff tecnico olandese, pronto a voltare pagina. Invece, si è ritrovato in una situazione surreale, abbandonato in terra straniera senza un punto di riferimento. A nulla sono serviti i tentativi iniziali di risolvere la questione: il club saudita è rimasto silente e, di fatto, ha tagliato ogni ponte comunicativo con il Feyenoord. Una condotta che ha fatto esplodere la rabbia dei dirigenti olandesi, convinti di aver subito un grave sgarbo istituzionale.

Il ritorno in Germania e la reazione del Feyenoord

Vista la gravità dell’episodio, il Feyenoord ha reagito con decisione, ordinando il rientro immediato del giocatore a Grassau, in Germania, dove la squadra sta svolgendo la preparazione estiva. Qui Hancko, cercato anche dalla Juve nelle ultime settimane, è stato riaccolto con calore dal gruppo e da Robin van Persie che ha assicurato di voler contare ancora su di lui. L’accoglienza positiva è servita a tamponare il forte disagio personale del difensore, che si è ritrovato a vivere un momento di grande instabilità professionale e personale. Il portavoce dell’area tecnica del club olandese, Raymond Salomon, ha espresso in maniera decisa il punto di vista del club: “Siamo solidali con Dávid. Non possiamo accettare che un nostro giocatore sia trattato in questo modo”. La rottura con Al Nassr appare ora insanabile e il club di Rotterdam ha scelto di congelare altre trattative, compresa quella per Rav van den Berg del Middlesbrough, che era legata all’uscita di Hancko.