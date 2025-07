Calhanoglu Inter-cede: "Lautaro? È in vacanza, ma quando tornerà..."

Tra l' Inter e Hakan Calhanoglu sembra essere tornato il sereno. All'indomani della eliminazione dal Mondiale per Club il duro j'accuse nei confronti del centrocampista da parte di Lautaro Martinez aveva aperto il caso, poi confermato dal presidente Beppe Marotta . I malumori all'interno dello spogliatoio sono venuti a galla, preannunciando una possibile cessione dell'ex Milan. E invece la permanenza del turco sembra essere l'unica certezza ad oggi e a confermarlo è il diretto interessato. Arrivato ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti, il calciatore ha rilasciato delle dichiarazioni dove ha chiarito diversi punti, dalle sue condizioni fisiche al calciomercato fino alle voci su Galatasaray e Fenerbache .

Inter, parla Calhanoglu: le sue parole

"Resto all'Inter, sono contento di restare. Se parlerò con Lautaro? È tutto apposto, abbiamo già parlato e non c'è problema. Quando il capitano tornerà lo abbracceremo". Calhanoglu getta acqua sul fuoco delle polemiche e ribadisce la sua volontà a restare in nerazzurro, come aveva già anticipato il suo agente. E aggiunge: "La mia vacanza non è stata facile per via delle tante speculazioni, ma eravamo sempre in contatto con l'Inter. Durante il Mondiale - ha detto il centrocampista a Sky Sport - sono andati via i giocatori infortunati, io ho fatto preparazione e sono tornato nelle migliori condizioni. Sono contento di essere tornato, ora voglio cominciare a lavorare. Sono un giocatore dell'Inter e voglio continuare qui".

E sulle tante voci di mercato: "È come succede ogni anno, questa volta un po' di più. Ma non ho voluto dire niente perché volevo che i nostri tifosi vedessero una volta che sarei tornato qui, parlare sempre non è giusto". Infine sul possibile rinnovo. "Vedremo cosa succederà, il mio obiettivo è essere lì e vincere trofei". E sul rinnovo di contratto: "Speriamo, vediamo cosa succederà, ma il mio obiettivo è vincere trofei". Infine Calhanoglu torna sul suo rapporto con Lautaro. "Ci siamo parlati, siamo professionisti, è tutto chiarito, non ci sono problemi e quando il capitano tornerà lo abbracceremo, ora è in vacanza ed è giusto così, avevamo la testa piena, adesso siamo rilassati e guardiamo avanti".