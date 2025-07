Napoli, fatta per Milinkovic-Savic: Ngonge in prestito al Torino

Il Napoli continua ad essere la società più attiva in questa prima parte di calciomercato. Oltre agli arrivi che hanno arricchito il reparto offensivo, da Lorenzo Lucca a Noa Lang passando per Kevin De Bruyne, i partenopei iniziano a puntellare anche la difesa. Tutto fatto, dopo una lunga trattativa, per due operazioni: Ngonge che va al Torino e Milinkovic-Savic che arriva all'ombra del Vesuvio. Un'importante operazione che permette ad Antonio Conte di poter fare affidamento su una coppia di portiere importante, in vista della Champions League e dei tanti impegni che la prossima stagione riserverà agli azzurri.