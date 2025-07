Gatti-Juve, rinnovo ufficiale: 2030! "E adesso torniamo a vincere"

Giornata importante in casa Juventus . Dopo la definizione dello scambio tra Alberto Costa e Joao Mario con il Porto e l'ufficialità del passaggio di Mbangula al Werder Brema , è arrivato anche l'annuncio del rinnovo di contratto di Federico Gatti . Il difensore ha infatti prolungato l'accordo con il difensore per altri cinque anni, con la nuova scadenza fissata per il 30 giugno 2030. Una conferma importante per il classe 1998 che si lega sempre di più al club bianconero anche per il futuro.

Juve, ufficiale il rinnovo di Gatti

Di seguito l'annuncio del club bianconero: "Federico Gatti è sempre più bianconero: il difensore classe 1998 ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2030. Approdato alla Juve nel gennaio 2022, Gatti è rimasto in prestito fino al termine di quella stagione al Frosinone, entrando a far parte del gruppo dall’estate 2022: da lì in poi è riuscito, un passo alla volta, a ritagliarsi spazio e a guadagnare la fiducia dello staff tecnico grazie all’abnegazione e all’umiltà dimostrata sin dal primo allenamento - diventando uno dei giocatori più utilizzati nella stagione 2024/25 (42 presenze e oltre 3.200 minuti in campo, cui si aggiungono le 4 presenze al Mondiale per Club). Doti, le sue, che abbinate alla grinta e alle indubbie capacità difensive ne hanno fatto, partita dopo partita, un riferimento per tutti. Federico, che ha anche superato le 100 presenze in carriera con la maglia della Juventus nella sfida casalinga di campionato contro l’Hellas Verona dello scorso marzo, è rientrato in gruppo in occasione del Mondiale, poche settimane fa, e ha subito ripreso le fila di un discorso che lo vede protagonista nella nostra difesa. Siamo felici quindi di annunciare il suo prolungamento di contratto: congratulazioni, Fede!".

Gatti dopo il rinnovo: "Bisogna tornare a vincere"

Il difensore ha anche rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club dopo il rinnovo: "Provo tanta emozione. Rinnovare il contratto in questa società, che è per me una seconda famiglia, è bellissimo. Deve essere un punto di ripartenza, ora c'è da lavorare sodo perché bisogna tornare a vincere il più presto possibile. L'anno scorso per me è stata una stagione lunga e impegnativa, ma a livello personale è stata un'ottima stagione. Voglio ripartire al massimo, lasciarmi l'infortunio alle spalle e tornare al 110% per dare tutto per questi colori".

