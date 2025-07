Hancko, l'ex obiettivo Juve va all'Atletico Madrid. "Raggiunto l'accordo": le cifre

David Hancko sarà un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Come diffuso dai colchoneros sui propri profili social, il club madrileno ha raggiunto l'accordo con Feyenoord per il giocatore, che passerà dunque alla corte di Diego Simeone a fronte di un esborso di circa 30 milioni di euro bonus inclusi. Questa la nota del club: "Raggiunto l'accordo con il Feyenoord per il trafserimento di David Hancko. Il difensore della nazionale slovacca firmerà il contratto una volta superato le visite mediche". Classe '97, l'ex Feyenoord era prossimo a trasferirsi all'Al Nassr, salvo poi l'improvvisa ritirata dei sauditi duramente contestata dal club olandese che ha giudicato la condotta della controparte "scandalosa e senza precedenti". Per l'Atletico si tratta del sesto rinforzo dopo gli arrivi di Alex Baena, Matteo Ruggeri, Thiago Almada, Johnny Cardoso e Marc Pubill.