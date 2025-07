Ekitike al Liverpool, è ufficiale: la cifra monstre incassata dall'Eintracht

LIVERPOOL (Regno Unito) - Hugo Ekitike è ufficialmente un nuovo acquisto del Liverpool, che ha pagato circa 90 milioni all'Eintracht Francoforte per un attaccante che non ha ancora giocato nella nazionale maggiore francese. A darne l'annuncio è stato lo stesso club britannico, che nella stagione conclusa ha trionfato in Premier League per la ventesima volta nella propria storia, per mezzo di un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale.