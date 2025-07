Miretti, sprint Napoli: la Juve ascolta. Solo una persona può cambiare il destino

Dov’eravamo rimasti? È questa, la domanda che si è posto Fabio Miretti lunedì, al rientro alla Continassa. E dev’essergli sembrata più piccola, e lui più cresciuto, dopo l’anno trascorso al Genoa . Per le mille vicissitudini. Per le salite dei primi mesi e le discese dall’arrivo di Vieira , quando tutto era tornato ad allinearsi sull’asse giusto. Per l’infortunio, perché anche quello è servito . E perché il problema alla spalla, operata a fine aprile, è pressoché risolto: pure gli ultimi test gli hanno dato fiducia per il rientro, fissato ora per il debutto in campionato. Ecco: chissà con quale maglia. Andrà così, il raduno di Miretti . Sarà pizzicato dai dubbi e dalle voci di mercato, il telefono spento nell’armadietto ma solo durante gli allenamenti. Il resto sarà attesa pura.

L'offerta del Napoli

Soprattutto in questi giorni, quelli in cui il Napoli ha deciso di accelerare per regalarlo ad Antonio Conte, in modo da battere inoltre la concorrenza del Bologna, a sua volta un osso durissimo per gli azzurri sul fronte Beukema. Corse e rincorse del calciomercato, specialmente tra big. Per entrambe le squadre, Fabio è un’occasione assolutamente da non perdere: sono infatti pochissimi i calciatori con un centinaio di presenze in Serie A, ancora all’inizio dei vent’anni - Miretti è un classe 2003 - e un presente assicurato tanto quanto il futuro. Praticamente, una chimera. Che Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli e ammiratore del talento nel percorso condiviso in bianconero, adesso non vuole farsi assolutamente scappare, a tal punto da preparare in tempi strettissimi un’offerta da oltre 10 milioni di euro, aprendo alla possibilità di includere alcuni bonus. La Juve non ha fatto un prezzo vero e proprio sul giocatore, ma ascolta proposte prima di fare una somma più coerente per valutare la cessione.

La lista di Comolli

Possibile che si accontenti di poco più, magari di un assegno in grado di sfondare quota 15 milioni di euro, magari inserendo una percentuale sulla rivendita. Di sicuro, l’ex pupillo di Allegri non è considerato un incedibile, ammesso che Comolli abbia una lista del genere o vagamente simile. Tutt’altro: con il mercato in entrata costantemente da sbloccare, l’ingresso di capitali può solo essere incoraggiato. Una situazione che dà fiducia ai campioni d’Italia, pronti a sferrare il colpo decisivo puntando tanto sul tempismo. La finestra per raggiungere Miretti è in fondo questa qui: tra Vlahovic bloccato e Nico Gonzalez sostanzialmente in attesa che si concretizzino i vari interessamenti, le cessioni di Mbangula (ieri ufficiale al Werder) e Weah (vicino al Marsiglia) risolvono piccoli problemi e non le grane più grandi. E allora, bentornati al punto di partenza: Miretti lavora alla Continassa con un orecchio teso alla trattativa e in fondo con un destino probabilmente già segnato. L’unico a poterglielo cambiare può diventare Igor Tudor: aveva deciso di volerlo valutare nei primi giorni del ritiro per capirne l’adattabilità alle sue idee. Ma il Napoli potrebbe giocare d’anticipo, anche sulle intenzioni del tecnico croato.

