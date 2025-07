L'Inter incontra l'agente di Zirkzee. E perché Douglas Luiz non c'entra

La giornata di oggi in casa Juventus ha segnato l'inizio della nuova stagione, con il ritiro ed il primo allenamento alla Continassa agli ordini di Igor Tudor . Un appuntamento a cui non si è clamorosamente presentato Douglas Luiz senza alcuna comunicazione al club bianconero, intenzionato a prendere provvedimenti disciplinari. Un gesto che ha ovviamente alimentato ancora di più le voci di mercato , con il centrocampista brasiliano che era già dato in uscita e fuori dal progetto. E a scatenare i tifosi è stato un incontro tra il procuratore Gian Maria Montesano (volto italiano della Sports Invest UK, società che cura anche gli interessi del brasiliano) e l'Inter . Ma in realtà Douglas Luiz non c'entra nulla in questa vicenda. Ecco perché.

Montesano incontra l'Inter, ma non per Douglas Luiz

Douglas Luiz è assistito dalla Sports Invest UK, società in cui lavora Gian Maria Montesano. Ma l'agente italiano, pur essendo il braccio destro di Kia Joorabchian, non rappresenta direttamente il centrocampista della Juventus del quale si occupa direttameente Kia. Che infatti è in Inghilterra, dove la Premier sta battagliando per riprendersi il centrocampista. Alcune immagini del procuratore italiano (insieme a Giuliano Bertolucci, che gestisce tanti brasiliani, tra cui Dodo della Fiorentina) fuori dalla sede dell'Inter hanno creato il malinteso, ma era lì per altri motivi.

Zirkzee sul piatto, alternativa a Lookman?

Chiaramente non si sa quale sia stato il centro della discussione (durata oltre un'ora), visto che Montesano è l'agente anche di altri calciatori che potrebbero interessare ai nerazzurri come Joshua Zirkzee, che allo United non ha inciso e ha voglia di ripartire. Il pacchetto offensivo della squadra di Chivu al momento vede Lautaro Martinez, Thuram, Bonny e Pio Esposito, con la trattativa aperta per Lookman con l'Atalanta. L'olandese potrebbe essere un'alternativa, qualora il nigeriano non fosse liberato. La certezza è che nei loro dibattiti non si è parlato di Douglas Luiz.