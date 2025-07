Roma vicina a Ghilardi. Atalanta: Krstovic per il post Retegui. Il Como chiude col Real

La Roma accelera per Daniele Ghilardi : il centrale della nazionale italiana Under 21 ha già detto si al corteggiamento giallorosso, trovando l’intesa per un contratto fino al 2030. Ora i capitolini stanno cercando di ottenere il via libera del Verona che vuole 12-13 milioni dato che il 50% sulla vendita spetta alla Fiorentina. La Roma, invece, non vorrebbe andare oltre i 9-10 milioni, magari inserendo una piccola percentuale sulla futura vendita. Avanti tutta. Nel frattempo nella Capitale aspettano il via libera del Flamengo (arriverà non appena chiuderanno per il sostituto: stanno trattando Emerson Royal col Milan) per il laterale destro Wesley , che la Roma acquisterà per 30 milioni (bonus inclusi). Ufficiale l’approdo a Trigoria dell’ex Juve Zelezny che sarà il terzo portiere (contratto fino al 2029 con opzione per il 2030); mentre il giovane Bonifazi ha siglato il primo contratto da professionista (triennale). Il Parma è in chiusura per il talento americano Gio Reyna dal Borussia Dortmund per 8 milioni (bonus inclusi): pronto un accordo fino al 2029; mentre un’idea per l’attacco porta a Boadu (Monaco).

Como: dal Real in arrivo Ramon

Continua a rinforzarsi il Verona, che dopo Valentini è in chiusura per un tris di innesti: il laterale sinistro Bradaric (in prestito con obbligo di riscatto a 500 mila euro dalla Salernitana), il centrocampista Santiago (contratto triennale) e il difensore Nunez (Celta Vigo). A proposito di centrali: lunedì arriverà la firma di Jacobo Ramon (classe 2005) col Como, che l’ha prelevato dal Real Madrid per 2,5 milioni più il 50% sulla futura vendita in favore degli spagnoli (avranno anche l’opzione di recompra per i prossimi tre anni). Restando in Lombardia: oggi visite mediche per il terzino sinistro Pezzella (Empoli) con la Cremonese, che ha visto sfumare l’arrivo in grigiorosso del portiere Gollini (Roma). Al suo posto prendono quota i nomi di Audero (Como) e Silvestri (ex Empoli) in quest’ordine di preferenza; mentre a centrocampo la Cremo insiste per Maleh (Lecce). Passi avanti per il rinnovo di Rovella con la Lazio fino al 2030.

Atalanta: Krstovic per il post Retegui

Grandi manovre in casa Sassuolo. Presi Walukiewicz (Torino) e Fadera (Como); mentre Adli (Milan) non ha ancora sciolto le riserve in merito alla proposta dei neroverdi, che sono in chiusura per il prolungamento di Berardi fino al 2028 con opzione per il 2029. Attaccanti protagonisti delle trattative anche in casa Atalanta: Daghim (Salisburgo) e Krstovic (Lecce) restano i nomi principali per il dopo Retegui; mentre come esterno offensivo avanza Moreira (Strasburgo). Da una squadra nerazzurra all’altra: il Pisa oggi incontrerà Simeone (Napoli) e intanto tiene in caldo Nzola (Fiorentina) come piano B. Kilicsoy (Besiktas) verso il Cagliari, che ingaggia Folorunsho (Napoli). Il Bologna vuole provare a resistere dinanzi alla sirene della Premier League (Sunderland in testa) per Lucumì, al quale è stato offerto il rinnovo fino al 2029 ma il colombiano nicchia. Infine la Fiorentina è in chiusura per i rinnovi di Kean e Mandragora: per entrambi previsto un aumento dell’ingaggio.