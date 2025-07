"Alla Juventus il 2 di Ciro Ferrara", ora vale 65 milioni! Il Porto presenta Alberto Costa

Dopo l'ufficialità dell'addio alla Juventus , anche il Porto ha annunciato l'arrivo di Alberto Costa . Il terzino portoghese classe classe 2003 ha infatti scelto di tornare in patria dopo appena 6 mesi dal suo trasferimento dal Vitoria Guimaraes arrivato nello scorso mercato di gennaio. Un colpo importante per i Dragoes che, almeno dal comunicato, hanno dimostrato di credere molto nelle potenzialità dell'ormai ex calciatore bianconero. Per presentarlo è infatti stato citato addiruttura Ciro Ferrara , che come lui ha indossato la maglia numero 2 della Juventus. Inoltre nel contratto è stata inserita una clausola rescissoria monstre da 65 milioni di euro . Una cifra importantissima, soprattutto considerando che è stato acquistato per 16 milioni di euro e che garantirebbe una plusvalenza da record.

Porto, ufficiale l'arrivo di Alberto Costa dalla Juve

Il club portoghese ha presentato il suo nuovo acquisto tramite un comunicato ufficiale: "Il sesto acquisto dell'FC Porto per la stagione 2025/26 arriva dalla Juventus. A 21 anni, dopo una parentesi nel calcio italiano, Alberto Costa torna nel nord del Portogallo e firma un contratto quinquennale, fino al 2030. Nato in una famiglia del Porto a Santo Tirso il giorno dopo il 110° anniversario del club, il nuovo numero 20 dell'FC Porto ha debuttato nel vivaio del Tirsense, segnando 20 gol in 24 presenze con l'Under 11 della sua città natale e attirando l'attenzione del Vitória SC. All'età di dieci anni, si è trasferito a Guimarães e ha scalato le giovanili prima di approdare al calcio professionistico. Ha giocato nella Liga Revelação con l'Under 23, la stagione successiva ha militato nella Liga 3 con la squadra B, per poi essere convocato nella Liga de Élite per rappresentare la nazionale Under 20. Ha debuttato in prima squadra con il D. Afonso Henriques nella serata di Coppa di Portogallo e ha giocato di nuovo in campionato ad Alvalade. Rinvigorito dopo la pausa estiva del 2024, ha giocato ad alto livello durante il precampionato e si è guadagnato un posto da titolare nelle competizioni europee. Le sue ottime prestazioni in Conference League gli hanno fatto guadagnare un posto nell'undici titolare, e il terzino destro ha continuato a distinguersi partita dopo partita, tanto da essere nominato Miglior Difensore del Campionato Portoghese a dicembre. L'eccellente forma di Alberto Costa non è passata inosservata all'estero e il mese successivo la Juventus ha raggiunto un accordo con il Vitória SC per il trasferimento dell'atleta alto 1,86 metri. La tendenza è continuata a Torino, dove il difensore portoghese ha concluso brillantemente la stagione. Indossando la maglia numero 2 di Ciro Ferrara, il giovane nazionale portoghese ha giocato le ultime partite di Serie A, ha contribuito alla qualificazione alla Champions League ed è stato titolare in ogni partita dei bianconeri al Mondiale per Club. Ha fornito due assist nella prima partita, contro l'Al-Ain, ed è rimasto nell'undici titolare di Igor Tudor, che lo ha schierato nuovamente titolare contro Wydad AC, Manchester City e Real Madrid. Tornando in patria – la 'migliore decisione' che potesse prendere – Alberto Costa sta realizzando un 'sogno d'infanzia' e si prepara a rappresentare 'la squadra del suo cuore', quella che ha imparato 'ad amare fin da bambino'".

Alberto Costa, l'annuncio sulla clausola

Oltre al comunicato di benvenuto, il Porto ha anche ufficializzato le cifre dell'operazione con la Juventus e la clausola rescissoria inserita nel contratto valido fino al 30 giugno del 2030: "L'FC Porto ha raggiunto un accordo con la Juventus Football Club per l'acquisizione definitiva dei diritti pluriennali sportivi di Alberto Costa e del 100% dei suoi diritti patrimoniali per un importo fisso di 15 milioni di euro, oltre a un compenso variabile massimo di 1 milione di euro in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi. La Juventus tratterrà un importo corrispondente al 10% della plusvalenza derivante da un eventuale futuro trasferimento del giocatore. Inoltre, l'FC Porto ha firmato con il giocatore un contratto di cinque stagioni, fino al 30 giugno 2030, e ha accettato una clausola rescissoria di 65 milioni di euro. La Juventus si assumerà la responsabilità del meccanismo di solidarietà con terze parti e l'FC Porto dichiara che sosterrà commissioni di intermediazione pari al 10% dell'importo della transazione".