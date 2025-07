Milan, addio Emerson Royal: andrà al Flamengo a sostituire Wesley destinato alla Roma

Emerson Royal lascia il Milan dopo una sola stagione e torna in Brasile. Il classe 1999 si trasferirà a titolo definitivo al Flamengo , che verserà nelle casse dei rossoneri circa 10 milioni di euro complessivi. Un'operazione che soddisfa entrambe le società: da una parte il Milan risparmierà 2 milioni e mezzo di ingaggio, cifra consistente considerando che il contratto di Emerson scadeva nel 2028, dall'altra il club brasiliano si assicura il sostituto di Wesley , destinato alla Roma . Il Flamengo ha battuto la concorrenza del Besiktas , che non si era spinto oltre la formula del prestito con diritto di riscatto.

Via libera per Wesley

Milan e Flamengo si stanno scambiando i documenti, dopodiché Emerson volerà in Brasile per sostenere le visite mediche, che secondo Sky Sport sarebbero previste sabato. Una volta definita la cessione, la dirigenza rossonera potrà mettersi a lavoro per regalare un terzino destro ad Allegri. In attesa dell'ufficialità, il trasferimento di Emerson sblocca anche l'affare Wesley, da tempo accostato alla Roma. Prima di cederlo, il Flamengo aspettava di trovare un sostituto, e lo ha pescato dai rossoneri. I giallorossi dovrebbero chiudere per 25 milioni di euro più 5 di bonus. Una volta completati i dettagli burocratici, Wesley potrà volare nella capitale: un rinforzo importante sulla fascia destra per Gasperini.