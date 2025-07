Taremi dopo Correa: Botafogo e Ancelotti in soccorso dell'Inter, "C'è fiducia" 

Taremi flop nerazzurro

Mehdi Taremi è arrivato all'Inter la scorsa estate con aspettative ben diverse da quelle poi rivelatesi: il 33enne iraniano, originario di Bushehr, è stato ingaggiato come terza punta dietro a Lautaro e Thuram nelle gerarchie iniziali dettate da Simone Inzaghi ma non ha dato mai il giusto contributo ogni volta sceso in campo. L'iraniano vanta con i nerazzurri 43 presenze (tra Serie A e coppe) condite solo da 3 gol e 7 assist: diverso l'apporto dato in nazionale dal classe 92 in cui vanta 55 reti in 94 presenze.