Milinkovic-Savic, altro rinforzo per Conte: scambiati i documenti tra Napoli e Torino

Il Napoli è pronto a mettere a segno il sesto innesto del suo mercato estivo, confermando l’approccio deciso e operativo con cui la dirigenza ha scelto di affrontare questa finestra di trasferimenti. Dopo diversi giorni di trattative, è stato raggiunto l’accordo con il Torino per il trasferimento di Vanja Milinkovic-Savic e sono stati scambiati i documenti. La formula dell’operazione prevede un prestito con obbligo di riscatto fissato a 21,5 milioni di euro : una cifra importante, che testimonia la volontà del club partenopeo di investire in maniera concreta per rafforzare il reparto portieri, nonostante la presenza di Meret.

Napoli, tutto fatto per Milinkovic-Savic

Nelle ultime ore sono stati scambiati i documenti ufficiali tra le due società e l’affare può ormai considerarsi chiuso. Il portiere serbo, classe 1997, è stato autorizzato dal Torino a partire per sostenere le visite mediche con il Napoli, previste per la giornata di domani a Villa Stuart, a Roma. Se tutto procederà senza intoppo, il giocatore firmerà subito dopo il contratto che lo legherà agli azzurri. La scelta di puntare su Milinković-Savić non è casuale: il club ha deciso di affidarsi a un portiere che abbia fisicità, esperienza in Serie A e margini di crescita. Le partite saranno molte e avere la possibilità di fare qualche rotazione tra i pali anche sarà importante. Nelle ultime tre stagioni al Torino, l'ormai ex "numero" uno granata ha dimostrato continuità e affidabilità, guadagnandosi la fiducia di tutti gli allenatorie. Un portiere moderno che può aiutare Conte anche in costruzione in alcuni match.