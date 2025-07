De Paul raggiunge Messi all'Inter Miami, è ufficiale. Beckham: "Lo ammiro da anni"

Un'altra stella nella Major League Soccer. Un altro campione del mondo per l'Inter Miami di Davide Beckham che ha ufficializzato l'ingaggio di Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Argentina e dell'Atletico Madrid che arriva in prestito per tutto il 2025 con opzione di acquisto fino al 2029. Secondo la stampa statunitense il suo ingaggio sarà di 10 milioni di euro a stagione, 2.5 in più rispetto a quelli che percepiva da pilastro dei colchoneros di Simeone. "Sono qui a Miami con l'entusiasmo di chi vuole giocare per vincere e scrivere altre importanti pagine nella storia di un club che lavora per diventare sempre più grande", le parole di De Paul, ex Udinese, che a Miami ritrova il suo capitano nell'Albiceleste, nonchè suo grande amico, Lionel Messi, oltre a campioni del calibro di Busquets, Suarez e Jordi Alba tra gli altri.