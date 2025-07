Mourinho vuole Douglas Luiz! L'offerta Fenerbahce alla Juve, "Il ds in arrivo a Torino"

Tra Douglas Luiz e la Juventus è rottura totale: il calciatore vuole andare via e i bianconeri hanno tutto l'interesse di cedere il brasiliano. Ad una cifra che però non faccia registrare minusvalenze, quindi a non meno di 40 milioni di euro. Le tante offerte arrivate, al momento, non soddisfano il giocatore che ha espresso la volontà di tornare sì in Premier ma in un top club. Nelle ultime ore c'è da registrare anche l'interesse dalla Turchia del Fenerbahce, con Mourinho che vorrebbe l'ex Aston Villa. Come riportato in Turchia, lo Special One avrebbe individuato in Douglas Luiz il rinforzo giusto per dare sostanza e qualità alla mediana.