Gyokeres all'Arsenal: è ufficiale! Omaggio ad Henry, Arteta accoglie il nuovo bomber

Mikel Arteta ha finalmente il suo bomber: ufficiale l'arrivo ai Gunners di Viktor Gyokeres , acquistato a titolo definitivo dallo Sporting Lisbona dove ha realizzato 97 gol in 102 partite in due stagioni, a cui si aggiungono le 12 reti in 17 presenze nella nazionale svedese. Il 27enne attaccante ha firmato un contratto a lungo termine con l'Arsenal , che non specifica la durata. Per Gyokeres non è la prima esperienza Oltre Manica visto che in passato ha giocato con Brighton, Swansea e Coventry. Per lui maglia numero 14 - la stessa indossata ai Gunners da Thierry Henry - e un biglietto aereo per raggiungere la squadra che si trova in tournee in Asia. Il club londinese non ha diffuso le cifre dell'operazione ma secondo i media portoghesi sborserà 63,5 milioni di euro più 10 di bonus.

Il benvenuto di Arteta

Queste le parole di Arteta: "Siamo assolutamente lieti di dare il benvenuto a Viktor Gyökeres nel club. La costanza che ha dimostrato nelle sue prestazioni e la sua disponibilità sono state eccezionali, e il suo contributo in termini di gol parla da solo. Viktor ha tantissime qualità. È una presenza veloce e potente in attacco, con numeri incredibili a livello di club e internazionale. Porta con sé un'abilità clinica con un'alta percentuale di occasioni da gol trasformate, e i suoi movimenti intelligenti in area lo rendono una minaccia costante. Siamo entusiasti di ciò che Viktor porterà alla nostra squadra e non vediamo l'ora di iniziare a lavorare con lui. Diamo il benvenuto all'Arsenal a Viktor e alla sua famiglia".

Il comunicato dell'Arsenal

Il comunicato ufficiale del club: "Siamo lieti di annunciare che il nazionale svedese Viktor Gyökeres ha firmato per noi un contratto a lungo termine. L'attaccante 27enne arriva dallo Sporting Lisbona, dove ha segnato la cifra incredibile di 97 gol in 102 presenze. Durante le sue due stagioni con lo Sporting, Viktor ha aiutato la squadra a vincere due titoli consecutivi di Primeira Liga e una Coppa Nazionale, ed è stato il capocannoniere del campionato in entrambe le stagioni. Si è distinto anche a livello internazionale, segnando 12 gol nelle ultime 17 presenze con la Svezia. Nato a Stoccolma, Viktor ha iniziato la sua carriera nell'IF Brommapojkarna, dove è cresciuto nel settore giovanile, segnando 32 gol in 31 presenze a livello under-19 e under-21 e facendo il suo debutto nella nazionale maggiore a 17 anni. Nel gennaio 2018, il marcatore clinico si è unito al Brighton & Hove Albion, durante il quale ha goduto di periodi in prestito allo Swansea City, al St. Pauli e al Coventry City, per poi trasferirsi definitivamente agli Sky Blues nel 2021 e aiutarli ad arrivare alla finale dei play-off del campionato nel 2023. Siamo fiduciosi che Viktor avrà un impatto importante in campo e diventerà una figura importante nel nostro spogliatoio. Viktor indosserà la maglia numero 14 e si unirà immediatamente alla squadra per il nostro tour pre-stagionale maschile in Asia. Tutti all'Arsenal danno il benvenuto a Viktor nel club".