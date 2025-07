Vlahovic, disagio social: chiama il Milan col like a Leao poi cancella. Juve, se salta Kolo piano N

Un gesto all’apparenza minuscolo, impulsivo, insignificante. DI quelli che sfuggono al controllo scivolando via prima ancora che li compie possa comprendere i possibili risvolti. Poi il dietrofront, ancor più eloquente, a scongiurare (o almeno così credeva forse lui) qualsiasi retropensiero... Il Like di Dusan Vlahovic al post di Rafael Leao - che ha voluto celebrare il successo di ieri contro il Liverpool - è rimasto online giusto per una manciata di minuti. Quanto basta perché tifosi e addetti ai lavori potessero accorgersene. E non ci sarebbe stato nulla di troppo strano - al netto dell’ interessamento del club rossonero sull’attaccante serbo - se solo Dusan non lo avesse cancellato, sulla falsa riga dei più ingenui malviventi dei romanzi di Agatha Christie : quelli che si fanno incastrare tornando sulla scena del delitto... Like che, tra l’altro, si accoda alla storia pubblicata cinque giorni fa in cui, con un apparente tono polemico, ha ripostato una fotografia di Karim Benzema ai tempi del Lione dalla didascalia “Non posso fermarmi qui”.

Vlahovic: il Milan resta alla finestra

Quasi a dire di non essere disposto a lasciare la Juventus per mete non all’altezza del suo talento. Senza dimenticare poi la foto comparsa sul suo profilo il giorno dell’arrivo di David, con tanto di emoji del numero 9. Quello che, dopo tre stagioni in bianconero, rischia di cedere al compagno canadese. Tre gesti criptici e isolati che - per rimanere in tema con le massime della celebre drammaturga britannica - fanno una prova. Vlahovic sa di ritrovarsi ormai ai margini del progetto tecnico di Igor Tudor, ma questo non significa che renderà facile la vita alla Juventus, che non vede l’ora di cederlo per sbloccare il mercato in entrata. Il Milan lo tiene in considerazione da tempo per rinforzare l’attacco, ma è difficile che decida di farsi avanti prima della seconda metà di agosto, quando potrebbe concedersi il lusso di forzare la mano con i bianconeri per assicurarsi le prestazioni del serbo al prezzo di saldo. Quel che è certo è che Vlahovic, in rossonero, dovrà rivedere le pretese sul suo ingaggio, dal momento che i rossoneri non sembrano disposti a offrirgli più di 7 milioni l’anno. La stessa cifra percepita da Rafael Leao...

Kolo Muani resta la priorità

Chiedere non costa nulla. Specie se a meno di un mese dal via ti ritrovi ancora nel medesimo pantano logistico. Vlahovic per ora non si muove, e la Juve non può far altro che continuare a trattare con il Psg, nella speranza di strappare in extremis un accordo che non preveda l’obbligo di riscatto di Kolo Muani. L’obiettivo numero uno del mercato. Il primo nome richiesto da Igor Tudor e il primo su cui si è mossa la dirigenza bianconera, ben prima che il dg Damien Comolli sbarcasse a Torino. Eppure la Juve non molla, forte della volontà dell’ex Nantes - che ha più volte fatto sapere al club di voler tornare a vestire la maglia bianconera - e del fatto che il Psg non abbia ricevuto altre offerte per il proprio centravanti. E poi c’è il Milan, il “dealer” di questa mano tanto spietata quanto enigmatica, deciso sì a rilevare il cartellino di Vlahovic, ma non prima che il gong del mercato possa spingere i bianconeri ad accettare un’offerta al ribasso...

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE