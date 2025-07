Hjulmand-Juve, il retroscena con Tudor e cosa manca per l'affondo

Hjulmand: quanto chiede lo Sporting

Il gradimento del ragazzo, però, da solo non basta: ora la Juve deve trovare una quadra con lo Sporting, che valuta il proprio capitano ben 70 milioni di euro. Praticamente lo stesso prezzo al quale ha venduto all’Arsenal Gyokeres (ieri visite mediche e firme di rito). Peccato che inizialmente il bomber fosse valutato 100 milioni. Della serie: un conto è sparare alto, un conto sono le quotazioni reali che potrebbero attestarsi sui 40 milioni. Un prezzo comunque importante ma che la Juve potrebbe pagare in caso di vendita di qualcuno degli esuberi (Douglas Luiz il primo della lista, ma vale lo stesso discorso anche per Nico Gonzalez e Weah). Con i bianconeri che potrebbero offrire 35 milioni più una percentuale sulla futura vendita come prima offerta per avviare i negoziati. Lavori in corso per trovare la via giusta da percorrere per riportare in Serie A un talento che i nostri top club (ci avevano pensato Milan e Fiorentina senza però mai affondare il colpo) un paio d’anni fa si sono fatti soffiare sotto il naso, quando invece poteva essere preso a prezzi abbordabili.