La Next Gen fa ricca la Juve tra colpi e rimpianti mercato. Quota 160 se parte Miretti

Torino - Verso la cifra tonda: 160 milioni di euro ricavati dalla Next Gen negli ultimi tre anni di calciomercato. E soltanto contando le cessioni più remunerative. E aggiungendo l’ultima, potenzialmente tra le più importanti. Cioè quella di Fabio Miretti , chissà quanto presto e chissà se davvero al Napoli . Le parti nel frattempo stanno parlando e si sta perciò lavorando all’uscita del centrocampista, nato e cresciuto in bianconero, con un passaggio - fondamentale - nella formazione Next Gen. Che da quando esiste ha fruttato oltre 200 milioni di euro, ma in particolare negli ultimi tre anni ha dato quei risultati economici soltanto immaginati nel più roseo scenario dei primi giorni del progetto, rivelatosi in fondo un cuscinetto economico discretamente impattante. I motivi sono facilmente intuibili, e così su due piedi è sacrosanto ricordarne un paio. Numero uno: è cambiata l’attenzione al mercato, più globalizzato e allora con più possibilità, anche nei campionati cosiddetti minori; numero due: il lavoro (precedente e attuale) di scouting è stato di livello assoluto.

Tesoro Next Gen per Prima Squadra e mercato

Huijsen, Soulé, lo stesso Mbangula, passato al Werder Brema soltanto qualche giorno fa. Esclusivamente dalle loro cessioni sono arrivati 60 milioni di euro, a guidare è l’argentino che ha fruttato esattamente la metà con il suo passaggio alla Roma un’estate fa. Il centrale oggi al Real Madrid - che l’ha pagato 60 - aveva invece portato 18 milioni di euro con la firma per il Bournemouth, mentre sono stati 12 quelli generati dall’esterno belga. Gli stessi di Manolo Portanova al Genoa, quasi quelli di Enzo Barrenechea, pagato 11 milioni dall’Aston Villa, con un assegno da 17 firmato pure per Samuel Iling Junior. Sono state queste, le operazioni principali della seconda squadra bianconera, da cui quest’anno arriveranno altri tre giocatori per riempire la rosa dei “grandi”, in attesa di essere testati e magari, ecco, piazzati inoltre al miglior offerente.

Rimpianti fisiologici di un sistema che funziona

Agli ordini di Tudor, si sta allenando il portiere Garofani (in procinto di passare alla Carrarese), il difensore spagnolo Gil Puche e l’attaccante Alessandro Pietrelli, tra i protagonisti del’annata in Next nonostante sia arrivato solo lo scorso mese di gennaio. Comunque, nell’attesa che il ciclo riparta, le rivendite tappano i buchi, e ci si può consolare con un numero in grado di attenuare l’ansia delle vendite per rimpinguare le casse. Ogni anno, infatti, sono 53 milioni di media ricavati dagli ex ragazzi del settore giovanile, una filiera che alimenta il meccanismo, sostiene il processo e - ancor di più - si rende un fondo chiave per tenersi competitivi in un mercato in cui i pesci grandi non solo divorano quelli piccoli, ma a volte provano a mangiarsi persino tra di loro. Certo, qualcuno è destinato a diventare un rimpianto - come Dragusin per 5,5 milioni al Genoa, oggi vale 25 -, ma è nella normalità dei rischi legati all’impresa. Conti alla mano, il sistema funziona e si è fatto già fondamentale in pochissimo tempo. Quello utile a vedere vecchi semi ormai sbocciati. Molto spesso, quasi sempre, tutti altrove. E Miretti può essere il prossimo...

