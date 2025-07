Vlahovic e Lukaku annullati, un "mostro appena uscito da scuola": perché sono tutti pazzi di Leoni

Perché tutti vogliono Giovanni Leoni del Parma ? La domanda è legittima, ma la risposta è abbastanza semplice da dare. Intanto partiamo dalla carta d'identità: dicembre 2006, quindi 18 anni - 19 da compiere a fine anno -. Un giocatore che nelle ultime stagioni ha fatto una vera e propria scalata verso l'alto: dalla Primavera del Padova e le pochissime apparizioni in C è andato alla Sampdoria nel gennaio 2024 fino a raggiungere la Serie A grazie all'intuizione del Parma. Dopo sei mesi da titolare a Genova, i gialloblù hanno visto in lui una scommessa da vincere subito , investendo con decisione in un talento grezzo ma già strutturato. Un investimento di 6 milioni circa che si è rivelato azzeccato. Nella stagione del ritorno in Serie A, il centrale ha collezionato 17 presenze da protagonista. Le sue prestazioni, solide e mature, hanno catturato l’attenzione delle big italiane ed europee. E non è un caso: Leoni ha tutto per diventare un riferimento difensivo del futuro .

Cuesta e la centralità di Leoni

Il Parma, che ha puntato sulla linea verde per il suo ritorno nella massima serie, ha visto in Leoni un elemento cardine su cui costruire. L’arrivo in Emilia si è inserito perfettamente nel disegno di un club ambizioso ma paziente, guidato oggi da Carlos Cuesta, tecnico alla prima esperienza in panchina da capo allenatore ma attento alla valorizzazione dei giovani. Lo spagnolo ha subito identificato nel difensore uno dei pilastri della nuova stagione, impiegandolo con continuità nelle prime uscite estive - 45' contro l'U20 gialloblù e ben 76' (dei 120' totali) con il Werder Brema -, affiancandolo ai leader della retroguardia come Delprato e Circati. Il messaggio è stato chiaro: Leoni è centrale nel progetto. Nonostante la giovane età, ha risposto con prestazioni da veterano, dimostrando di non temere il salto nella massima categoria e anzi, di volerci restare a lungo da protagonista.

Tecnica, fisico e mentalità: il mix che lo rende speciale

A renderlo così desiderato non sono solo i centimetri (ben 196) o la prestanza fisica. Giovanni Leoni è un difensore moderno, completo. Destro naturale, è abile in marcatura e nella lettura delle situazioni, ma spicca anche per la personalità con cui gestisce il pallone e guida la linea difensiva. Può giocare centrale nei quattro ed è adatto per una difesa a tre dove può guidare con personalità la retroguardia e siccome la sua dote in marcatura, soprattutto nel saper leggere le varie situazioni, è tra le più spiccate viene facile collocarlo in quella posizione di campo. Utilizzato da Chivu anche come terzino destro (a Udine in assenza di Delprato) ma anche come centrale di destra in una difesa a tre, ruolo ricoperto anche alla Sampdoria in Serie B, segnale di come la duttilità non scalfisce le sue prestazioni in campo. Anzi, è uno dei suoi punti di forza. Il gol di testa contro il Cagliari ha certificato la sua pericolosità sulle palle inattive, mentre il duello vinto contro attaccanti del calibro di Vlahovic e Lukaku ha fatto il giro degli addetti ai lavori. Leoni sembra nato per stare in Serie A, e forse anche oltre.