Vinicius, richieste alla Mbappé: il Real non esclude lo scenario clamoroso

La rivoluzione in casa Real Madrid che ha portato al cambio di allenatore, ad acquisti di spessore e all'addio di vecchie glorie non sembra finire qui. Uno dei top player della squadra potrebbe presto fare le valigie. Si tratta di Vinicius Junior , da tempo alle prese con la questione del rinnovo contrattuale, con le sirene arabe sullo sfondo . Il brasiliano guadagna 10 milioni netti a stagione ma vorrebbe arrivare ai 15 del suo compagno di reparto Kylian Mbappé , attualmente il giocatore più pagato dei blancos, sul quale c'è da tendere in considerazione anche il bonus alla firma di 40 milioni netti per stagione, che gli è stato riconosciuto quando è arrivato a parametro zero dal PSG.

Il mancato aumento d'ingaggio

Spalmando il bonus nell'arco di 5 anni, Mbappé arriva a guadagnare 23 milioni a stagione. Vinicius dal canto suo vorrebbe almeno pareggiare la cifra di Mbappé, ma per evitare che si scateni un'ipotetica guerra al rialzo tra i big della rosa, il Real non sembra intenzionato a prendere in considerazione le sue richieste. A riportarlo è il Mundo Deportivo, che ricorda i suoi numeri paragonati a quelli di Mbappé, che dopo un inizio in salita ha segnato 44 gol vincendo la scarpa d'oro. Poiché Vinicius ha altri due anni di contratto con i madrileni, secondo il quotidiano spagnolo il Real Madrid non esclude l'ipotesi di una cessione in caso di un'offerta congrua, anche per evitare di perderlo a zero. D'altronde il n.7 delle merengues ha una clausola monstre da un miliardo di euro e da gennaio 2027 sarebbe libero di trattare individualmente per andare via a parametro zero, ma fino a quel momento chi vorrà negoziare per la stella brasiliana dovrà farlo col presidente Florentino Pérez.