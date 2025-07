Jashari e Xhaka, doppio schiaffo Milan: a centrocampo altro buco nell'acqua per Tare

NORTH-EAST (Inghilterra) - Granit Xhaka, obiettivo di mercato del Milan ad inizio sessione di mercato, torna in Premier League. Il centrocampista svizzero lascia il Bayer Leverkusen per tornare in Inghilterra dove giocherà per il Sunderland. Xhaka si è subito mostrato entusiasta all'idea di trasferirsi allo Stadium of Light quando gli è stata proposta, informando i dirigenti del Leverkusen che avrebbe accettato di unirsi al club del nord-est solo se avesse lasciato la BayArena quest'estate. Le trattative tra tutte le parti hanno dato i loro frutti con l'ex capitano dell'Arsenal pronto a unirsi alla squadra di Regis le Bris con un contratto biennale. L'imminente partenza del calciatore della nazionale svizzera arriva pochi giorni dopo che il nuovo allenatore del Leverkusen, Erik ten Hag, aveva insistito sul fatto che fosse troppo importante per essere venduto.