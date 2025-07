Calciomercato Juve: Kolo Muani più vicino, ecco come! Vlahovic o va o non vede il campo

E voi siete d'accordo con la mossa Juve di andare di nuovo forti su Kolo ? Perché per qualche settimana la trattativa era stata congelata, perché Vlahovic bloccava tutto. Cioè: la Juve voleva essere sicura di sistemare prima Dusan per evitare di trovarsi con tre centravanti in rosa e, soprattutto, a libro paga (considerato poi l'ingaggio faraonico di Vlahovic...). Ma nelle ultime 48 ore i contatti fra la Juve e il Paris Saint Germain si sono intensificati e sembra ci siano le basi per trovare un accordo con una formula che possa essere un buon compromesso fra le esigenze del PSG (avere la certezza che la Juve acquisti a titolo definitivo il giocatore a fine stagione) e quelle della Juve di non spendere i 70 milioni chiesti dai francesi. Alla fine potrebbe esserci un altro prestito oneroso da 10 e un riscatto fissato tra i 40 e i 50, magari legato alla qualificazione Champions della Juve.

La situazione di Vlahovic

Ma trattare con il PSG per Kolo significa che la situazione Vlahovic è in via di soluzione? No o, per lo meno, non ci sono segnali in questa direzione. Ma La Juve non vuole correre il rischio di perdere Kolo (c'è il Manchester United che gli ronza intorno) e Comolli vuole darlo a Tudor il prima possibile perché possa svolgere la preparazione con la squadra. E Vlahovic? Con Dusan proseguiranno i discorsi fino all'ultimo giorno, magari cercando una quadratura della situazione con il Milan, che al momento rimane l'unica pista percorribile, ma qualora non si risolvesse nulla, la Juve non sembra intenzionata a contare su Dusan per la prossima stagione, anche se dovesse rimanere, ecco il perché dell'accelerata su Kolo. Il serbo resta dunque fuori dai progetti bianconeri a priori e potrebbe presto riabbracciare Allegri, con cui ha condiviso due stagioni e mezzo alla Vecchia Signora (da gennaio 2022 a maggio 2024, quando è finita la storia tra Max e la Juve). E un accordo tra l'entourage di Dusan e i rossoneri sembra essere più vicino, anche se Tare prima vuole occuparsi di altre priorità.

Kolo Muani, solo Juve

In ogni caso, la principale volontà di Kolo Muani è sempre stata la stessa: rimanere ancora alla Juventus. Al Psg non fa più parte del progetto di Luis Enrique e con la maglia bianconera il feeling è scattato fin da subito. Impatto devastante con 5 gol nelle prime 4 uscite, poi un periodo di digiuno complice anche il difficile momento vissuto nelle ultime uscite di Motta alla guida della Juve (in cui venne anche impiegato come ala destra con scarsi risultati) e il ritorno al gol con l'arrivo di Igor Tudor. Il tecnico croato, nonostante la grande stima provata nei confronti di Dusan Vlahovic, difficilmente ha fatto a meno di Kolo che si è fatto trovare pronto praticamente sempre. E ora la sua storia d'amore con la Juve potrebbe continuare, a patto che si trovi un accordo con il Psg il prima possibile.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE