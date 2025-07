Ndoye, Conte stavolta mastica amaro: la Premier brucia il Napoli, va al Nottingham Forest

Svolta importante per il futuro di Dan Ndoye. Dopo settimane di trattative con il Napoli, che lo aveva individuato come un rinforzo importante per il reparto d'attacco di Antonio Conte, il Bologna ha infatti trovato un accordo totale con il Nottingham Forest per il passaggio in Premier League. Una soluzione gradita anche al calciatore svizzero, desideroso di confrontarsi con il campionato inglese. Nelle prossime ore ci sarano già le visite mediche per ufficializzare l'operazione, con il classe 2000 che saluta la Serie A dopo due stagioni e dopo aver realizzato il gol decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan.