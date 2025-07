Garofani, il portiere saluta la Juve Next Gen: ufficiale la cessione alla Carrarese

Notizia importante in casa Juventus Next Gen . La seconda squadra bianconera ha infatti definito la cessione di Giovanni Garofani alla Carrarese , club militante in Serie B . Il portiere classe 2002 lascia così Torino dopo essere cresciuto nel settore giovanile ed essere stato aggregato alla prima squadra per il Mondiale per Club e per i primi giorni di ritiro alla Continassa con Igor Tudor .

Juve, l'annuncio sulla cessione di Garofani

Di seguito il comunicat della Juve Next Gen sull'addio del portiere: "Dopo quasi dieci anni – la maggior parte dei quali vissuti da giovanissimo nel nostro Settore Giovanile – termina l'avventura alla Juventus di Giovanni Garofani. È ufficiale la cessione a titolo definitivo del portiere classe 2002 alla Carrarese, in Serie B. Giovanni, attualmente inserito nella rosa della Next Gen, saluta il nostro Club avendo totalizzato più di cinquanta presenze tra Primavera e Seconda Squadra, l'ultima delle quali proprio in occasione della trentottesima giornata di regular season di Serie C sul campo dell'ACR Messina. Garofani lascia la Juventus dopo che ha avuto l'opportunità di vivere da vicino il Mondiale per Club negli Stati Uniti con la Prima Squadra e di allenarsi anche con la rosa guidata da Igor Tudor in questi primi giorni di raduno alla Continassa. Grazie di tutto, Giovanni, e un grande in bocca al lupo per il futuro!".

Garofani, il benvenuto della Carrarese

Questo invece il benvenuto da parte del suo nuovo club: "Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la Juventus Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Garofani, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2027, con l’opzione di un eventuale prolungamento contrattuale sino al 30 giugno 2028. Il portiere, classe 2002, si distingue per gli ottimi riflessi e per la capacità di lettura nelle uscite. Il calciatore, nato a Roma, oltre ad un percorso di crescita tra le fila delle giovanili della Juventus, vanta anche 16 presenze tra i professionisti, precisamente in Serie C e con la maglia della Juventus Next Gen. Benvenuto a Carrara, Giovanni!".