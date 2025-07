Sancho, irrompe il Dortmund: sorpasso Juve possibile, cosa sta succedendo

C'è l'accordo con il giocatore e anche le 15 milioni di sterline che si avvicinano di molto alla richiesta del Manchester United di 18-20 milioni. Eppure, il futuro di Jadon Sancho alla Juve è tutt'altro che definito, nonostante il giocatore sia disposto a ridursi l'ingaggio da 10 a 6 milioni pur di trasferirsi a Torino. A mantenere in stallo una trattativa che rischia di tramutarsi in una beffa per i tifosi, sono gli spazi stretti nella rosa bianconera. Le manovre in uscita sono bloccate anzitutto sul fronte Nico Gonzalez, di cui Sancho andrebbe a rilevare lo slot sulla trequarti, sia su quelli di Weah, Douglas Luiz e Vlahovic, con il serbo che - oltre a rischiare di incidere enormemente sul bilancio per una quota complessiva di 43 milioni tra aumento stipendio e ammortamento - blocca anche la trattativa per il rinnovo del prestito di Kolo Muani. Nel mentre, lo stesso Ruben Amorim ha dichiarato di essere pronto a riaccogliere l'attaccante classe 2000, che non ha a sua volta raggiunto i compagni al ritiro di Solna. Così il tecnico dei Red Devils: "Se arriveranno al punto di dover rientrare in squadra lo faranno, perché sono i nostri giocatori. Se il club non otterrà il giusto prezzo, resteranno. Sono pronto ad accogliere nuovi giocatori". Difficile però immaginare Sancho e Amorim abbracciarsi nuovamente, considerate anche gli altri club pronti a impegnarsi per il giocatore. Vedi il Nottingham Forest, oppure l'ipotesi del ritorno al Borussia Dortmund, a cui nel 2021 lo United versò 85 milioni per aggiudicarsi il cartellino dell'attaccante.