Kolo Muani-Juve, tutta colpa di Vlahovic: anche il Milan ha altre priorità

TORINO - Una maratona sotto il sole cocente, con acqua razionata a pochi spicchi d’ombra: la trattativa tra la Juventus e il Psg per il rinnovo del prestito di Kolo Muani prosegue lenta, faticosa, a tratti snervante. Eppure ieri, lungo quel tortuoso sentiero di telefonate, videocall, clausole e condizioni, si è intravisto un piccolo spiraglio. I contatti avvenuti ieri tra i due club avrebbero infatti acceso un lumicino. Nulla di risolutivo, ma quanto basta per scoprirsi quantomeno sulla stessa cresta d’onda, dopo le incomprensioni delle ultime settimane. Il Psg - come aveva fatto intendere fin da subito - non indietreggia di un millimetro sulla formula del prestito da porre in essere: l’obbligo di riscatto non è mai stata una condizione “negoziabile”. La bocciatura di Luis Enrique nei confronti dell’attaccante francese è stata plateale, evidente e definitiva : in pochi mesi è riuscito a plasmare un gruppo coeso, con interpreti funzionali alla sua idea di calcio. L’individualità di Kolo Muani, nella testa del tecnico spagnolo, rischierebbe dunque di inceppare un meccanismo ben funzionante. Occorre dunque fare cassa, e alla svelta, per scongiurare l’impatto negativo a bilancio del francese, che graverebbe nelle prossime due stagioni tra i 40 e i 45 di milioni. Grossomodo, la stessa cifra richiesta alla Juventus per rilevarne subito il cartellino.

Vlahovic: il Milan prepara l'affondo

Per i bianconeri Kolo Muani - su richiesta esplicita di Igor Tudor, che se n’è innamorato strada facendo dopo le incomprensioni iniziali - è sempre stata la priorità numero uno per l’attacco. E se la trattativa non è mai decollata definitivamente è solo per via del caso Vlahovic. Un vero e proprio “tappo”, che ha finito per rallentare anche il resto delle operazioni in entrata. Il Milan ha dimostrato interesse nei confronti dell’attaccante serbo, ma è da escludere che possa farsi avanti a breve. Anzitutto per una questione di priorità: il ds Tare dovrà prima chiudere una serie di colpi in altre zone del campo. Poi concentrerà le restanti energie sulla punta che contenderà il posto a Gimenez. Vlahovic non è il preferito della lista, ma una possibile occasione di mercato. I rossoneri, infatti, contano di tornare all’attacco verso la fine di agosto, quando la Juventus potrebbe vedersi costretta a cederlo al prezzo di saldo. Scenario che preoccupa e non poco Comolli, dal momento che il Psg - non potendosi permettersi quest’attesa troppo a lungo - potrebbe decidere di piazzare l’attaccante altrove. Un po’ quello che sta accadendo sul fronte Sancho: la Juve, che aveva trovato l’accordo con il giocatore, non ha mai piazzato l’affondo definitivo poiché frenata dalla cessione di Nico Gonzalez, spingendo lo United a valutare altre destinazioni.

Il BVB irrompe su Sancho

Tra queste, ci sarebbe Dortmund. Il club tedesco nella giornata di ieri ha riavviato i contatti con i Red Devils. Una serie di telefonate esplorative per comprendere la fattibilità dell’operazione. Nel caso di Kolo, meglio dunque giocare di anticipo assicurandosene il cartellino per pensare poi solo secondariamente alla cessione di Vlahovic. La Juventus, che da mesi prova a muoversi tra le pieghe di una trattativa complicata, sembra ora pronta a rivedere le sue posizioni. Dopo aver testato l’inflessibilità dei francesi, la dirigenza starebbe valutando l’ipotesi di avvicinarsi alle richieste del club parigino, pur di non perdere un giocatore che, in sei mesi di prestito, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella Torino bianconera. Si tratta dunque sulle condizioni che farebbero scattare l’obbligo di riscatto, sul costo del prestito oneroso e su quello complessivo del cartellino. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori summit. Chissà che uno di questi non si riveli l’ultimo, con Kolo che potrebbe persino raggiungere i compagni nel ritiro di Germania...

