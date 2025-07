Weah, ma quale vendetta: perché la Juve ora rilancia e ignora i capricci

TORINO - C’è un passaggio in particolare nelle parole dell’agente di Timothy Weah - intervenuto ieri attraverso una nota riportata dall’emittente francese Rmc - sul quale occorrerebbe soffermarsi ulteriormente. Sì, perché quella “linea antiquata” di cui parla Badou Sambague - che accusa la Juventus (e presumibilmente Damien Comolli) di alzare “per vendetta” le pretese sul cartellino dell’americano - in realtà, non è altro che la semplice risposta a un fastidio ben più profondo, palesatosi una trentina di giorni fa. Nel bel mezzo del Mondiale per Club, il neo dg era a un passo dal chiudere la sua prima operazione in bianconero: il doppio passaggio di Timothy Weah e Samuel Mbangula al Nottingham Forest per 22 milioni di euro. Un affare cotto e servito, con i due giocatori spediti in tribuna - in via preventiva - nell’ultima sfida del girone con il Manchester City. Poi il dietrofront inatteso e improvviso dell’americano, a cambiare le carte in tavola. Con quel “no” l’ex Lilla non ha fatto solo saltare un affare, ma è costato tempo ed energie a Damien Comolli . Ore al telefono, contatti con agenti, chiamate con l’Inghilterra e incastri pensati al dettaglio: tutto bruciato in un attimo. Un mese buttato, e con esso un domino che avrebbe liberato slot e margini per nuovi innesti. Invece, stop. Tutto fermo. E Comolli, da quel giorno, ha capito la lezione: ora si fa a modo suo.

Weah vuole il Marsiglia ma la Juve non ha fretta

Per questo, oggi, con il Marsiglia pronto a chiudere per 15 milioni, la Juventus tira dritta e rilancia. Non è un dispetto, è una strategia. Non è vendetta, è metodo. Weah ha un accordo con l’OM, ma la Juve non ha fretta. Anzi, se ha scelto di andare allo scontro frontale con l’agente del giocatore - al contrario di quanto fatto negli ultimi anni, in cui ha cercato sempre di gestire con rapidità le questioni più spinose, venendo incontro alle esigenze dei propri tesserati - è proprio in virtù del fatto che Timothy spinga per il trasferimento in Ligue 1 (lo aspetterebbe un contratto da 2.5 milioni a stagione fino al 2030). Il messaggio di Comolli è chiaro: chi vuole Weah, dovrà presentarsi alla porta con un gruzzoletto da 18/20 milioni. Una maggiorazione che pone le sue radici nelle conseguenze finanziarie e logistiche di quel no al Nottingham. E chi pensa di poter tirare la corda fino all’ultimo minuto, sappia che la Juventus non è più disposta a chinare il capo. Il vento è cambiato, e con esso il modo di fare mercato. I panni sporchi non si lavano più in casa, si espongono al sole. Con orgoglio e fermezza. Una presa di posizione che - nell’idea del dg - farà scuola ai tesserati bianconeri. Insomma, “niente più capricci”.

Weah-Marsiglia: la Juve tiene il punto

Il Marsiglia, al momento, ha fatto sapere di non essere disposto a versare una cifra superiore ai 15 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Ma fa tutto parte di un giochino che lo stesso Sambague - che nella serata di sabato si è fatto ritrarre su Instagram a Torino di fronte a una scacchiera - è convinto di saper risolvere. La Juve prende nota e non si smuove di una virgola: la permanenza dell’americano non la spaventa, dal momento che - con l’arrivo di Joao Mario - non dovrebbe più intervenire sul mercato per consegnare a Tudor un esterno di destra. Insomma, a perderci davvero sarebbero Weah, l’agente e il Marsiglia. Se Weah vorrà davvero cambiare aria, allora dovrà farlo alle condizioni della Juventus. Nessuna corsa contro il tempo, nessun favore di comodo. Solo la cifra giusta. Altrimenti, si resta a Torino. Con ordine, disciplina e, soprattutto, senza rimpianti.

