"Napoli, nuova pretendente per Grealish: sullo sfondo i Friedkin"

David Moyes chiede uno sforzo ai Friedkin . Il tecnico dell' Everton , secondo la stampa britannica, avrebbe messo nel mirino l'esterno offensivo inglese Jack Grealish , in uscita dal Manchester City e con un contratto in scadenza nel 2027. I Toffees sarebbero pronti a ingaggiarlo con la formula del prestito, ma la concorrenza è forte in Premier e non solo. C'è il West Ham sul giocatore, ma anche e soprattutto il Napoli di Antonio Conte che, perso Ndoye, potrebbe puntare con maggiore decisione al nazionale inglese.

Obiettivo Mondiali 2026

Grealish non è stato convocato al Mondiale per club e non sembra più al centro del progetto di Pep Guardiola. Se da una parte il giocatore è molto legato ai Citizens, dall'altra vorrebbe giocare con continuità in chiave Mondiali 2026, sperando di attirare l'attenzione del ct dei "tre leoni", Thomas Tuchel. Moyes sarebbe pronto a dargli una maglia da titolare, mentre nel Napoli ci sarebbe più concorrenza dopo l'acquisto di Noa Lang. I partenopei e le altre pretendenti hanno dunque un autorevole competitor in più: l'Everton dei Friedkin.