Chiesa fuori dal progetto Liverpool, il futuro dice...Serie A. Ma non c'è solo il Napoli

Il futuro di Federico Chiesa resta un'incognita, ma con una sola certezza: l'addio al Liverpool . Per l'ex ala della Juventus l'esperienza in Premier League con i Reds è stata decisamente meno fruttuosa rispetto a quanto preventivato. Dopo la vittoria del campionato inglese ma con appena 104' giocati spalmati su 6 presenze (che gli sono comunque valsi la medaglia di campione ), ora per il classe 1997 si prospetta una nuova avventura, vista anche l'esclusione dal ritiro dei ragazzi di Arne Slot . Ancora non è dato sapere quale sarà la sua prossima squadra, ma sembra chiaro che l'idea di Chiesa sia quella di riguadagnare la Nazionale tornando a giocare in Serie A.

Chiesa, ritorno in Serie A? Non solo Napoli

Quale potrebbe essere, dunque, la nuova destinazione dell'esterno? Il Napoli, ad esempio: la squadra di Antonio Conte nelle scorse ore ha visto sfumare la possibilità di arrivare a Ndoye, e così sta valutando diversi profili. Gli azzurri hanno attenzionato la possibilità di arrivare a Jack Grealish del Manchester City, per cui non manca la concorrenza, ma seguendo anche Raheem Sterling (in uscita dal Chelsea). Nel novero degli esterni c'è anche Chiesa, che potrebbe rappresentare un'operazione low cost per i partenopei. L'ex bianconero, intanto, sarebbe stato proposto dal suo agente non solo al Napoli ma anche ad altre squadre italiane come ad esempio la Roma, il Milan e l'Atalanta.

La voglia di... Italia

Un obiettivo per Chiesa, quello di tornare a giocare con continuità e di farlo da protagonista. D'altronde sia alla Fiorentina che alla Juve è stato elemento di spicco, e così dopo l'opaca parentesi coi Reds la voglia di rimettersi in luce. Una volontà figlia anche della ricerca di una maglia con l'Italia: Chiesa vanta la sua ultima presenza con la Nazionale esattamente un anno fa, il 29 giugno 2024, nel match contro la Svizzera all'Europeo che vide la squadra, all'epoca allenata da Luciano Spalletti, uscire agli ottavi di finale della competizione.

L'Italia spera di partecipare al prossimo Mondiale del 2026 dopo aver saltato le due edizioni precedenti, una manifestazione nella quale vuole esserci anche Chiesa. D'altronde nella sua conferenza stampa di presentazione il neo ct Gennaro Gattuso è stato chiaro: "A Chiesa ho detto che deve giocare con continuità". Messaggio recepito, Chiesa via da Liverpool: resta da capire dove.