Lewandowski ancora uomo mercato: sirene arabe ma lui vuole restare a Barcellona

A 36 anni Robert Lewandowski è ancora uomo mercato. L'attaccante polacco, reduce da una stagione super al Barcellona , sarebbe nel mirino di diversi club del campionato saudita che, secondo quanto riporta la stampa spagnola, avrebbero sondato l'entourage per capire se il giocatore è disposto a trasferirsi già questa estate. Lewandowski ha ancora un anno di contratto con i catalani e non avrebbe però alcuna intenzione di lasciare la Spagna : il giocatore è molto contento della sua sistemazione e anche la famiglia è integrata nella vita quotidiana della capitale catalana. Ulteriore motivazione a non lasciare i blaugrana è la stagione che il polacco si è appena messo alle spalle, nonostante gli anni con 42 gol segnati. Il Barca però teme i milioni che gli arabi sono pronti a mettere sul piatto, con proposte di contratti lunghi a cifre stellari.

Lewandowski: "Sono tranquillo"

"Non so se sarà l'ultimo anno del mio contratto. Sono tranquillo. Ciò che conta ora non è cosa succederà alla fine, ma cosa succederà in questa stagione e cosa potrò fare" aveva detto Lewandowski ai media spagnoli, qualche giorno fa durante il ritiro in Giappone, a proposito del suo contratto in scadenza a giugno 2026. Sull'arrivo di Marcus Rashford: "E' un giocatore di enorme talento. Ricordo che abbiamo giocato contro il Manchester United e lui era in gran forma. Può aiutarci e può giocare in diversi ruoli. Ci sono molte partite e il suo arrivo è necessario", aveva dichiarato il polacco.