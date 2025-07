Lookman, ultimatum Inter! Percassi tuona: “Il suo valore lo decide l’Atalanta”

Continua la telenovola di mercato legata al futuro di Ademola Lookman . Dopo una prima offerta da parte dell' Inter da 40 milioni di euro arrivata e rifiutata dall' Atalanta la scorsa settimana, ieri è infatti arrivato il rilancio da 45 milioni bonus compresi . Una cifra ancora distante dal prezzo fissato dai Percassi che, come accaduto lo scorso anno nella trattativa per Koopmeiners, non sembrano volersi muovere dal prezzo fissato a 50 milioni di euro . Per questo quella di oggi potrebbe essere una giornata già decisiva, con una presa di posizione netta da parte del presidente nerazzurro Beppe Marotta e le parole di Luca Percassi .

Lookman, l'Inter non migliorerà l'offerta

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter non può e non vuole andare oltre all'offerta da 42 milioni + 3 di bonus per l’acquisto di Ademola Lookman dall’Atalanta. Una cifra che al momento continua a non accontentare il club bergamasco, fermo alla richiesta da 50 milioni di euro. Per questo si stanno muovendo gli agenti dell'attaccante nigeriano che stanno provando a convincere i Percassi a lasciar partire il giocatore. Le prossime ore, sempre secondo Sky, saranno quindi decisive per il definitivo dentro o fuori.

Percassi: "Lookman? Il prezzo lo decide l'Atalanta"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato proprio del caso Lookman in occasione della conferenza stampa di presentazione di Ahanor: "Io quello che posso dire è che Ademola da qualche tempo ha manifestato il suo desiderio di andare via dall’Atalanta. Per noi non è un grande segreto. Era il giocatore che doveva partire: una cessione all’anno fa parte della nostra filosofia. Purtroppo il mercato porta cosa inaspettate tipo la cessione di Mateo Retegui, e per Ademola nonostante tanti interessi non c’è mai stato nulla di concreto fino a ieri, quando è arrivata dall’Inter una proposta scritta. L’Inter è una società molto amica dove ho un grande rapporto con Beppe Marotta e in questi giorni valuteremo con grande serenità l’offerta che abbiamo ricevuto. Quello che posso dire è che visto che si leggono tante cose, i valori li decide soltanto la società".