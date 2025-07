Arthur, la novità apre la caccia al risparmio Juve: così tornano 40 milioni

TORINO - Il canto ammaliante delle sirene è tornato a riempire l’aria sopra la Continassa. Ma la tentazione non è sempre e soltanto destinata a gola, orecchie o occhi del giocatore di turno. L’invito, a volte, seduce anche e soprattutto il club. Volte come questa, per l’appunto. Nelle ultime ore, infatti, la Juventus ha registrato il concreto interesse del Besiktas per il centrocampista Arthur , legato ai bianconeri da un oneroso contratto in scadenza soltanto nel 2027, dopo lo strategico prolungamento al fine di spalmarne l’ingaggio. Sirene turche, dunque. Che, nei prossimi giorni, potrebbero rendere più leggero il bilancio dei bianconeri e più snello, di conseguenza, anche il mercato in entrata. La trattativa, beninteso, non è ancora entrata nel vivo, ma la traccia è definita e ci sono margini per rapidi progressi. Una tentazione soprattutto per la Juventus, appunto, che da mosse simili in uscita confida di ottenere, se non un guadagno, almeno un robusto risparmio. Quanto? Tanto, se si considera che Vlahovic , Douglas Luiz e lo stesso Arthur sono tutti con le valigie in mano, almeno nelle intenzioni: la somma dei loro ingaggi lordi tocca addirittura quota 40 milioni all’anno .

Arthur, Besiktas in pole

Non un dettaglio, soprattutto in tempi in cui la razionalizzazione dei costi occupa una posizione primaria nei pensieri delle società italiane, e non soltanto. Lavori in corso anche in questo senso, dunque, a pochi giorni dalla partenza del “carrozzone” bianconero con destinazione Herzogenaurach, per una settimana di ritiro nel quartier generale dell’Adidas. Il Besiktas, in realtà, non è il primo club a muoversi per Arthur, in questa ennesima estate da elemento fuori progetto del mediano brasiliano. Ci aveva pensato il Girona, dove l’ex Barcellona ha disputato gli ultimi sei mesi in prestito. Ci aveva pensato anche il Betis, che però proprio in queste ore - nel medesimo reparto - sta chiudendo l’operazione Deossa dal Monterrey, giocatore trattato anche dalla Roma e destinato a lasciare il Messico a fronte di un sostanzioso investimento da oltre 13 milioni di euro. La candidatura forte, adesso, è invece quella del club turco allenato da una vecchia conoscenza del calcio europeo come il norvegese Solskjaer, che dai principali campionati ha già strappato Abraham per l’attacco e qualche metro più indietro anche Joao Mario, non il neo bianconero, ovviamente, bensì l’ex Inter.

Vlahovic vola da Allegri, Douglas Luiz sogna la Premier

La sua eventuale uscita, così, si andrebbe a sommare a quella di Vlahovic, per cui l’opzione Milan pare sempre più in decollo, e a quella di Douglas Luiz, destinato al ritorno in Premier League. La tripla uscita avrebbe effetti benefici sotto tutti i punti di vista alla Juventus, assodata la difficoltà dei giocatori in questione - per differenti ragioni - a performare in quel di Torino. Ragioni tecniche, dato che Tudor si ritroverebbe nei prossimi giorni a lavorare con un gruppo più snello e aderente all’idea di squadra per la prossima stagione, senza i musi lunghi di chi sa già di essere fuori da ogni progetto. E ragioni economiche appunto, potendo sottrarre ai costi tre ingaggi tra i più pesanti della Continassa. Già, perché è pur vero che proprio Arthur lo scorso anno era già in prestito, lontano da Torino. Ma la sua esperienza al Girona è germogliata soltanto a gennaio e a fronte del pagamento di una parte soltanto della metà del suo stipendio. Tradotto: i bianconeri hanno versato al brasiliano lo stipendio da 7 milioni lordi a stagione quasi per intero. Uno scenario che vorrebbero caldamente evitare di ripetere. Per avere anche le mani più libere nel muoversi in entrata.

