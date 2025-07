Nico vede solo nerazzurro ma la linea Juve è chiara: guai a tornare indietro

TORINO - Una telefonata può cambiare tutto. E Nico Gonzalez n’è ben consapevole, soprattutto dopo aver intuito, e poi capito, come alla Juve non ci sia più lo spazio promesso un tempo. L’argentino è in uscita, gli è stato palese già al Mondiale per Club: 138 minuti totali in 3 presenze, di fatto una partita e mezza e l’unica da titolare con il Manchester City, a qualificazione ormai acquisita. Insomma: se non è stato a parole, con i gesti la Juventus ha fatto il punto sul suo futuro, aprendo le porte a eventuali proposte. Ecco, quante ne sono arrivate? Poche. E neanche una che faccia realmente girare la testa all’esterno bianconero, alla ricerca di una grande occasione dopo quelle sciupate in serie a Torino.

La Juve non fa sconti: Nico Gonzalez via solo per 30 milioni

Il prezzo di partenza, nonostante l’anno difficile, non si è abbassato: 30 milioni di euro per strapparlo a Tudor, la cifra utile per evitare una minusvalenza che sarebbe un salasso. E nessun passo indietro, poi: per quanto si possa essere elastici sulla formula, l’idea è quella di ottenere quel numero, dunque di avere pure le giuste garanzie da parte del potenziale acquirente. Un discorso non esattamente attraente per chi ha sondato il terreno, convinto magari che l’ex Fiorentina potesse partire a prezzo di saldo. Ancor meno ha attirato l’intransigenza juventina, che è un po’ il modus operandi di quest’estate. Cioè: pugno duro. Guai ad arretrare. Almeno adesso, in questa fase del calciomercato, quella in cui la rosa è al completo e - quantomeno in linea teorica - non è che ci sia una forte necessità di intervenire. È questa, l’idea del club. E si riflette nelle cessioni. Ed è l’accoglienza a chiunque voglia Nico Gonzalez, cercato prevalentemente dall’Arabia Saudita (Al Ahli in primis) e soltanto sondato da due big italiane come Inter e Atalanta, al centro dell’intrigo dell’estate sul fronte Lookman.

Il futuro di Nico Gonzalez

Ora: a prescindere dalla direzione presa, al nerazzurro Nico non direbbe certamente no. Non solo: ritiene sia l’Inter - pronta a valutarlo in alternativa al nigeriano - che l’Atalanta - interessata se lo stesso Ademola saluterà - all’altezza delle ambizioni coltivate, ma soprattutto squadre in cui poter ritrovare quello smalto mai realmente trovato a Torino, in una stagione che non solo non gli ha regalato continuità, ma nemmeno serenità. Per questo motivo, la priorità non è diversa da quella ormai esplicitata più di un mese fa: l’idea predominante per l’esterno è quella di giocarsi le sue carte, in un reparto in cui al momento forse soltanto Francisco Conceiçao e Kenan Yildiz sembrano partirgli nettamente davanti. Certo, c’è il Mondiale all’orizzonte. Però è altrettanto chiaro: il calendario sarà nuovamente fitto e un’annata come quella precedente può aver insegnato un po’ di cose. Soprattutto, ha ridotto le distanze che ambientamento e condizione spesso precaria avevano quasi esasperato. Così Gonzalez attende solo il colpo grosso, tutti gli altri non intende nemmeno ascoltarli. Almeno finché non avrà la sensazione di non poterne fare a meno. Almeno finché non capirà, più concretamente, che la Juventus lo stia realmente considerando un capitolo chiuso. Di conseguenza, pure per Sancho, torna a muoversi il mercato. Mentre i bianconeri tornano a fermarsi. Bloccati. In perenne attesa.

