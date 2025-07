Faticanti, ufficiale il ritorno alla Juve Next Gen: il Lecce svela la formula

Arriva una conferma importante in casa Juventus Next Gen . La seconda squadra bianconera ha infatti riportato ufficialmente a Torino Giacomo Faticanti , centrocampista protagonista di una grande stagione nella passata Serie C sotto gli ordini di Montero prima e Brambilla poi. Il classe 2004 arriva ancora una volta con la formula del prestito dal Lecce , club proprietario dal cartellino, ma con la possibilità di essere riscattato dalla Juve al termine della stagione 2025/26. Un riforzo importante quindi anche in prospettiva in vista dell'esordio nel girone B di Lega Pro.

Faticanti, ufficiale il ritorno in Next Gen

Il club bianconero ha annunciato il ritorno di Faticanti tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito: "La scorsa annata – la prima in prestito alla Next Gen – l'ha conclusa con quasi trenta presenze all'attivo, ventotto per l'esattezza tra regular season e play-off, per un totale di oltre duemila minuti giocati, ma soprattutto offrendo in ogni gara il suo contributo in mezzo al campo sia in fase di possesso che senza palla. Giacomo Faticanti ha avuto un impatto estremamente positivo nella nostra squadra ed è anche e soprattutto per questi motivi che farà parte della rosa a disposizione di Massimo Brambilla anche nella stagione 2025/2026. È ufficiale, infatti, una nuova cessione temporanea annuale del centrocampista classe 2004, fino al 30 giugno 2026. Cresciuto nelle Giovanili di Frosinone e Roma, arriva in prestito dal Lecce che nel 2023 è la squadra che ha acquisito le sue prestazioni. Bentornato in bianconero, Giacomo, ci vediamo in campo!".

Lecce, il comunicato su Faticanti

Anche il Lecce ha poi ufficializzato il trasferimento alla Juve Next Gen, specifando anche l'opzione di acquisto in favore dei bianconeri: "L'U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo oneroso con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Faticanti alla Juventus F.C.".

