Mercato Juve, l'Inter U23 sfida già la Next Gen: derby d'Italia per Okoro

Non solo la prima squadra, la Juventus sta lavorando sul mercato anche per rinforzare la Next Gen di Massimo Brambilla. I bianconeri sono infatti stati inseriti nel girone B di Serie C e dovranno evitare una partenza negativa come accaduto nella scorsa stagione con Montero ancora in panchina. Per questo la dirigenza guidata da Claudio Chiellini , fratello di Giorgio, è molto attiva in diverse operazioni sia in entrata che in uscita, come quella per il ritorno di Giacomo Faticanti dal Lecce già ufficializzata dai due club .

Juve Next Gen, sfida all'Inter per Okoro

Il grande obiettivo a cui sta lavorando Claudio Chiellini, capo del progetto Next Gen, è Alvin Okoro, centravanti classe 2005 del Venezia e lo scorso anno in prestito alla Vis Pesaro (con cui ha segnato 6 gol e fornito 4 assist). Sul calciatore è forte però la concorrenza dell'Inter che martedì ha presentato un'offerta ufficiale al club veneto. I bianconeri sono però pronti ad un rilancio con un'offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Una formula che potrebbe convincere il Venezia, mentre per il calciatore è già pronto un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030.

Next Gen, il punto sulle uscite

Oltre al mercato in entrata, la Next Gen sta lavorando anche sulle uscite. E' infatti vicina una doppia cessione al Pescara per il terzino belga Livano Comenencia (prestito con diritto di riscatto a 1,5 milioni di euro più percentuale sulla rivendita) e per l’attaccante Leonardo Cerri per cui resta ancora da definire la formula dell'operazione. Infine continua il grande interesse dell'Avellino, club neopromosso in Serie B, verso i giovani bianconeri. Dopo l'arrivo di Palumbo nello scorso mercato di gennaio e quello di Daffara in questo, i biancoverdi hanno messo nel mirino anche il difensore spagnolo Javier Gil Puche. Il classe 2006 si sta allenando con la prima squadra e la Juve non sembrerebbe disposta a privarsene, almeno per il momento.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE